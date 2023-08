Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Anträge auf Haftverschonung

Von: Olaf Moos

Festnahme auf Mallorca: Polizisten führen die Verdächtigen aus Lüdenscheid zum Termin mit dem Haftrichter ab. © Clara Margais

Die fünf jungen Lüdenscheider, die einer Gruppenvergewaltigung in einem Hotel in Palma de Mallorca beschuldigt werden und deshalb seit dem 15. Juli in Untersuchungshaft im Gefängnis der Inselhauptstadt sitzen, hoffen auf ihre Überstellung an die deutsche Justiz.

Lüdenscheid - Nach einem Bericht der deutschsprachigen Mallorca Zeitung haben die Anwälte beim zuständigen Gericht Anträge auf Haftverschonung für ihre Mandanten gestellt.

Demnach sehen die Rechtsanwälte – unter ihnen der renommierte Iserlohner Strafverteidiger Andreas Trode – keine Gefahr, dass die Beschuldigten in Deutschland untertauchen könnten. Die Männer seien fest verwurzelt, hätten feste Wohnsitze in Lüdenscheid und seien für die hiesige Justiz greifbar, hieß es. Es bestehe keine Gefahr, dass die Beschuldigten im Falle einer Haftverschonung weitere Straftaten begehen oder Beweismittel verschwinden lassen könnten.



Über weitere Einzelheiten zu den Anträgen oder zu den Haftbedingungen auf der Urlaubsinsel ist derzeit nichts zu erfahren. Trode berief sich auf Anfrage unserer Zeitung auf seine anwaltliche Schweigepflicht.



Nach der Festnahme und der Spurensicherung versiegelte die Polizei nach Medienberichten die Hotelzimmer, in denen die Männer untergebracht waren, darunter der mutmaßliche Tatort. Laut Mallorca Zeitung führten Polizisten am 14. Juli mindestens zwei der mutmaßlichen Vergewaltiger zu einer Tatortbegehung in das Hotel.

In einem Gespräch mit der Hagener Westfalenpost bestätigte der Chefredakteur der Mallorca Zeitung, Ciro Krauthausen, am Montag, dass die zuständige Haftrichterin über die Anträge auf Haftentlassung der Lüdenscheider noch nicht entschieden habe. Doch trotz einer generellen Sommerpause der spanischen Justiz werde die Bearbeitung von Haftsachen fortgesetzt.



Ob die fünf Tatverdächtigen zeitnah auf freien Fuß kommen und nach Deutschland ausreisen dürfen, gilt als unsicher. Denn die Vorwürfe gegen die Häftlinge, die für die Vergewaltigung einer 18-Jährigen aus Hannover verantwortlich sein sollen, wiegen schwer. Das spanische Gesetzbuch sieht für Vergewaltiger Freiheitsstrafen von bis zu 15 Jahren vor – ein Strafmaß also, das auch nach deutschem Rechtsverständnis Anreize für Flucht oder Verdunkelung darstellt.



Die Hagener Staatsanwaltschaft hat nach Worten von Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli noch keinerlei Erkenntnisse über die in Spanien erhobenen Tatvorwürfe gegen die Männer aus Lüdenscheid. Im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigt Pauli: „Wir haben bislang lediglich die Personalien der Verdächtigen erhalten.“ Solange die spanischen Behörden gegen die Männer aus Lüdenscheid ermitteln und sie auf Mallorca in U-Haft behalten, „halten wir noch die Füße still“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.



Sollten die Rechtsanwälte mit ihren Anträgen auf Haftentlassung Erfolg haben, wird auch die hiesige Staatsanwaltschaft aktiv und von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren einleiten. Sollten die Beschuldigten sich dem Verfahren dann entziehen und abtauchen, kommt laut Pauli die Vollstreckung eines europäischen Haftbefehls in Betracht.