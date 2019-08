Gruppen treffen sich auf Schulhof von Gymnasium im MK - dann fliegen die Fäuste

Ermitteln wird schwierig und manch ein Ermittler wird die Sinnhaftigkeit anzweifeln. Es fehlt in den Gesetzen und den Einrichtungen an wirklich schmerzhafter Bestrafung. Wischi-Waschi ist erfolglos. Was fehlt ist eine drakonische Vorgehensweise ohne das heutige Weicheier-Getue und die Verweiblichung in Vollzug und Erziehung.