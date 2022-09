Grundstein an der Kampstraße gelegt

Von: Leon Malte Cilsik

Nach seiner kurzen Rede legte Roland Rothmann auch noch selbst Hand an beim Einbetonieren der Zeitkapsel. © Cedric Nougrigat

Besonders zwei Daten seien angesichts der steigenden Baukosten und schwierigen Fördersituation für den Bau der beiden Gebäude an der Kampstraße entscheidend gewesen.

Lüdenscheid – Vor allem zwei Daten hob Roland Rothmann bei der Grundsteinlegung der ersten beiden Gebäude des neuen Quartiers Kampstraße/Wiesenstraße hervor, ohne die es die Zusammenkunft der Verantwortlichen zu diesem Anlass am Dienstag wohl nicht gegeben hätte.

„Die Bauanträge für vier Wohnhäuser haben wir am 23. Dezember 2021 gestellt und können dank einer Teilbaugenehmigung für den ersten Bauabschnitt noch die erhöhte AfA in Anspruch nehmen“, sagte der Geschäftsführer von Rothmann Immobilien bei der Grundsteinlegung. Der erste Bauabschnitt auf dem etwa 8500 Quadratmeter umfassenden Grundstück umfasst dabei die Gebäude an der Kampstraße 15 und 17.

Als zweites wichtiges Datum hob Rothmann den 21. Januar 2022 hervor, an dem der Antrag für einen Förderzuschuss für KfW 40 gestellt und später auch genehmigt wurde – nur wenige Tage bevor das Förderprogramm gekappt wurde. „Anders wären die beiden Bauvorhaben aufgrund der kritischen Situation der Baukostensteigerungen kaum durchführbar“, erklärte Rothmann und betonte, wie problematisch die Errichtung von bezahlbarem Wohnraum ohne die öffentliche Förderung zukünftig werden könnte.

Dies mache sich bereits beim zweiten Bauabschnitt an der Kampstraße 19 und der Wiesenstraße 27-29 bemerkbar, dessen Umsetzung „auf nicht absehbare Zeit zurückgestellt“ sei. „Wir sind angesichts der bundesweiten Probleme beim Wohnungsbau aber zuversichtlich, dass sich bei den Förderprogrammen etwas ändern wird“, schloss Rothmann dieses Kapitel ab und richtete den Fokus stattdessen auf das, was bereits in absehbarer Zeit – bis Ende 2023 sollen die beiden Gebäude fertig sein – an der Kampstraße 15 und 17 entstehen soll.

Anwesend waren bei der Grundsteinlegung vonseiten der Stadt unter anderem die rechts abgebildeten Jens Holzrichter, Björn Weiß, Sebastian Wagemeyer und Martin Bärwolf (von links). © Cedric Nougrigat

18 barrierefreie Eigentumswohnungen an der Kampstraße 15 und 20 öffentlich geförderte Seniorenwohnungen an der Kampstraße 17 sollen es werden, deren Beheizung mit Luftwärmepumpen in Kombination mit Solarkollektoren auf dem Gründach die Bewohner gasunabhängig macht und in denen per Fahrstuhl erreichbare Stellplätze im Sockelgeschoss eine angenehme Parksituation versprechen.

„Die ersten Reservierungen sind bereits bei Engel & Völkers eingegangen“, verriet Rothmann noch, bevor die Zeitkapsel einbetoniert wurde. Kauf- und Mietinteressenten können sich unter der E-Mail-Adresse luedenscheid@engelvoelkers.com melden.

Schlussendlich betonierten die Versammelten dann gemeinsam die Zeitkapsel mit der LN vom Dienstag, einigen Euro-Münzen, der Teilbaugenehmigung sowie dem Gebäudeplan – digitalisiert auf einem Stick und als gedruckte Version – ein.