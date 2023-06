Grundschule Lösenbach: Viele offene Fragen, kein Zeitplan

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Ein Schulgebäude vor dem Abriss: Wann die Bagger anrücken, ist dieser Tage allerdings noch offen. © Cedric Nougrigat

Die Entscheidung für den Abriss und Neubau der Grundschule Lösenbach ist gefallen. Aber einen Zeitplan, wie es nun weitergeht, gibt es nicht. Es wartet die nächste Wartezeit.

Lüdenscheid – Das Votum war einstimmig, der Bürgermeister nannte es „ein gutes Signal“: Das Gebäude der Grundschule Lösenbach, deren Schüler seit Sommer 2022 in einem fernen Stadtteil an der Bismarcksäule innerstädtisches Asyl gefunden haben, wird abgerissen. Die Stadt plant einen Neubau, der sowohl von der digitalen Ausstattung als auch von der Raumplanung für den Offenen Ganztag optimale Bedingungen für den Schulbetrieb der Zukunft bieten soll. Die frohe Botschaft kam gut an. Tatsächlich hatten auch Teilsanierungen im Raum gestanden, die etwas günstiger gewesen wären, aber keine so guten Ergebnisse gezeitigt hätten. Der Rat war sich einig – und mit dem Ergebnis auch für den Moment zufrieden.

Es schließen sich indes nun, gut ein Jahr nach der Schließung des alten Schulgebäudes aus Brandschutzgründen, Fragen an: Wie ist der Plan für die weitere Zeitschiene für Abriss und Neubau? Wann ist eine Ausschreibung dafür realistisch? Wann ist ein Abrisstermin realistisch? Wird es dazu noch Beschlüsse in politischen Gremien geben müssen? Wann und in welchem Gremium ist das geplant? Was ist die Wunschvorstellung für den Start eines Neubaus der Schule? Wann sollte die neue Schule realistisch fertig gebaut sein?



Die Politik hat diese Fragen vor der Sommerpause nicht mehr gestellt. Die Verwaltung gibt auf diesen bunten Fragenkatalog nach Rücksprache mit der Zentralen Gebäude-Wirtschaft wenig konkret Antwort. „Nach der aktuellen Beschlussfassung des Rates zum Abriss und Neubau der Grundschule Lösenbach werden nun sukzessive die weiteren Schritte eingeleitet und mit der konkreten Planung begonnen“, heißt es in der Stellungnahme von Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik, „so werden unter anderem die Förderungsoptionen und die Einbettung eines Wettbewerbsmanagements zur Unterstützung bei den verschiedenen Ausschreibungen geprüft. Weiterhin wird geklärt, ob ein Generalplaner beauftragt wird oder ob alle Planungsleistungen separat ausgeschrieben werden, inklusive der politischen Beschlussfassungen. Die fortlaufende Berichterstattung über den Fortgang des Vorhaben ist selbstverständlich. Ein wichtiger Meilenstein wird dabei neben der Vergabe der Planungsleistungen die Erstellung des Bauzeitenplanes für den Abbruch des alten und den Bau des neuen Schulgebäudes sein.“



Grundschule Lösenbach: Viele offene Fragen, kein Zeitplan

Kurzum: Die Verwaltung drückt sich um jede zeitliche Einschätzung vorerst herum, will sich nicht festlegen. Und die Politik hat sich nach dem Votum erst einmal in die Sommerpause verabschiedet, so werden wieder Wochen verstreichen, ohne dass es in dieser Frage weitergeht.



In der Beschlussvorlage des Rates sind die nächsten Schritte zumindest grundsätzlich umrissen: „Zur Umsetzung des Projektes kommen verschiedene Realisierungsvarianten in Frage. Neben der klassischen Eigenrealisierung mit Architektur- und Fachplanung sowie einer gewerkeweisen Ausschreibung kommen bei der Eigenrealisierung auch die Vergabe von Generalplanerleistungen beziehungsweise Generalplaner- und Generalunternehmerleistungen oder auch die Totalunternehmervergabe in Frage. Externe Lösungen wie ÖPP beziehungsweise Investorenlösungen in den verschiedenen Abstufungen sowie die Realisierung durch eine städtische Tochter wären auch grundsätzlich denkbar.“



Eine Umsetzung durch die STL GmbH, so die Verwaltung, verspreche aus Kapazitätsgründen gegenüber einer Eigenrealisierung derzeit keine Zeitvorteile. Die Umsetzung eines Kindergartenbauvorhaben und des Neubaus einer Schule sei parallel mit den derzeitigen personellen Ressourcen gar nicht möglich. Die Fremdrealisierung über einen Dritten im Rahmen einer Lösung mit einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft sei nicht vorgesehen, da sie aufgrund der komplexen Umsetzungsvorbereitungen keine Beschleunigung verspreche. Hierfür wären im Vorfeld diverse Fragestellungen zu klären, die eine Vertragsgestaltung verkomplizieren, zum Beispiel die Einbindung des Sport- und Schwimmtraktes im Rahmen der Sanierung mit grundstücks- und haftungsrechtlichen Fragen sowie die förderrechtliche Zweckbindung des Schulhofes. Unabhängig davon wäre ein Wirtschaftlichkeitsvergleich für Eigen- und Fremdrealisierung notwendig, der zum Ergebnis führen müsste, dass eine Fremdrealisierung vorteilhafter sei.



Frage der Finanzierung: Es geht nur über Kredite

„Unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen erscheint die Eigenrealisierung bei Umsetzung von Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung (Generalplaner- und/oder Generalunternehmerleistungen) am zielführendsten“, schlussfolgert die Verwaltung in der Vorlage.



Bleibt die Frage der Finanzierung: In den Haushalt 2023 und die folgenden Haushalte sind Mittel in Höhe von rund drei Millionen Euro für vorbereitende Planungsleistungen eingestellt. Zusätzlich seien die Baukosten über „eine qualifizierte Planung zu konkretisieren und im kommenden Haushalt zu etatisieren“. Die dafür notwendigen Haushaltsmittel seien mangels ausreichender Fördermöglichkeiten voraussichtlich überwiegend über Kredite zu finanzieren.



Kurzum: Die Entscheidung für Abriss und Neubau ist im Rat gefallen, doch es bleiben viele Fragen offen. Ob die Abrissbagger noch in diesem Jahr anrücken werden, sagt niemand, es scheint aber nach allen bisherigen Darstellungen eher fraglich. Eine Gesamtschätzung zur Bauzeit und Baufertigstellung will niemand wagen. Für eine Schule, die auf die Rückkehr in ihren Kiez wartet, sind das sehr überschaubare Informationen. Ein bisschen mehr als „ein gutes Signal“ wüssten die Eltern am Ende des Tages dann doch ganz gerne.