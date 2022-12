Grundschule Lösenbach: Viele Mängel, aber keine Entscheidung für Neubau

Von: Thomas Machatzke

Das alte Gebäude der Grundschule Lüdenscheid hat in allen Bereichen große Mängel. Zu einem Neubau mag sich die Stadt aber ohne externe Expertise nicht durchringen.

Lüdenscheid – Auf Anfrage der CDU-Fraktion hat am Montag im Rat der Stadt die Zentrale Gebäude-Wirtschaft eine Bestandsaufnahme für die Untersuchungen der Grundschule Lösenbach vorgelegt. Seit Sommer findet hier aus Gründen des fehlenden Brandschutzes kein Unterricht mehr statt. Die Grundschulkinder des Quartiers reisen seitdem mit Schulbussen quer durch die Stadt zur Kaiserallee, um dort im Gebäude der früheren Albert-Schweitzer-Schule unterrichtet zu werden. Ob das Grundschulgebäude an der Lösenbach saniert und ausgebaut oder abgerissen und neugebaut wird, steht noch immer nicht fest.



Für den Laien liest sich die Analyse der Zentralen Gebäudewirtschaft (ZGW) wie ein Empfehlungsschreiben für einen Neubau. In der Praxis allerdings wird die Stadt Lüdenscheid nun erst einmal ein Ausschreibungsverfahren zur Beauftragung eines externen Ingenieurbüros zur Bewertung der Neuausrichtung anstrengen. Dieses Büro soll die Sanierungskosten sowie eine Grobkostenermittlung für notwendige Anbauten und parallel die Kostenermittlung eines kompletten Schulneubaus vorlegen. Erst dann wird entschieden.



Doch zurück zur ZGW-Analyse: Beim Brandschutz stellt die ZGW fest, dass auch mit einer Sanierung des alten Gebäudes zu keinem Zeitpunkt der Stand der derzeit gültigen Vorschriften und Technik erreicht werden könne. Im Vergleich zu einer geplanten Neuerrichtung seien brandschutztechnische Ertüchtigungen im Bestand grundsätzlich aufwändig.



Eine energetische Verbesserung des Gebäudes wäre lediglich durch den Austausch der Heizanlagentechnik zum Einsatz regenerativer Energie möglich. Eine Verbesserung der energetischen Qualität ist somit grundsätzlich möglich, allerdings nur mit einem hohen Aufwand zu erreichen. Ein Problem ist auch die Baukonstruktion: Für eine geplante Aufstockung der ein- und dreigeschossigen Gebäudeteile zur Vergrößerung der Unterrichts- und Betreuungsflächen stehen keine statischen Reserven zur Verfügung. Die berechneten Auslastungen der stabilitätsgefährdeten Bauteile erreichen teilweise die Grenze der zulässigen Spannungen.



Zur Technik: Sämtliche Elektroverteilungen müssten altersbedingt ausgetauscht werden. Dabei muss eine Verlegung aus den Fluren berücksichtigt werden. Das gesamte Leitungsnetz der Sicherheitsbeleuchtung müsste neu erstellt werden. Die ELA-Technik müsste komplett überplant und inklusive Leitungsnetz in Funktionserhalt neu aufgebaut werden.



Stichwort Digitalisierung: Bisher wurde die WLAN-Ausleuchtung geplant. Das bisherige Schulnetz wird bei den Planungen nicht berücksichtigt, sondern soll komplett erneuert werden. Voraussichtlich stellen sich hier Gewährleistungsprobleme bei einer Erweiterung – es ist keine Dokumentation vorhanden.



Die Raumsituation: Einen akuten Raummangel gibt es bereits jetzt für Schüler und Lehrerkollegium. Beispiel: Die am Standort angebotene musikalische Früherziehung fand teilweise im Umkleidebereich (ohne Tageslicht) der Turnhalle statt. Selbst für Zweizügigkeit ist die Schule definitiv bereits jetzt zu klein. Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat im Sommer 2022 beschlossen, dass bei für die Grundschule Lösenbach zukünftig von einer Dreizügigkeit auszugehen ist.



Neuausrichtung der Schule: Das Konzept einer reinen Flurschule entspreche nicht mehr den pädagogischen Anforderungen, wurde immer wieder betont. Insofern ist schon jetzt absehbar, dass Sanierung oder Neubau einer veränderten Pädagogik folgen müssen. Favorisiert werden „Cluster“, also Raumgruppen, in denen Unterrichtsräume mit zugehörigen Differenzierungs- und Betreuungsräumen zu identifizierbaren Einheiten zusammengefasst werden. Ein Modell, das Platz braucht. Platz, der nicht vorhanden ist.

Kommentar: Wenn seriös langsam bedeutet

Im Rat gab’s am Montag eine Breitseite für die CDU-Fraktion für ihr Ansinnen aus dem Sommer, bei der GS Lösenbach einen Neubau ohne ein Abwarten der Gebäudeanalyse planen und beauftragen zu wollen. Jens Holzrichter (FDP) erinnerte in seiner Haushaltsrede daran und setzte die CDU-Fraktion, auch wegen anderer Punkte, mit „anderen Hallodris“ im Rat gleich, die auch am liebsten das Geld ausgeben würden, „als gäbe es kein Morgen“. Unseriös nannte er das.

In der Praxis nun deutet vieles auf diesen Neubau hin. Das ist mit Blick auf den Zustand der alten Schule und die offenkundigen Anforderungen für die Zukunft weniger bemerkenswert als der Zeitrahmen. Seit Sommer steht die Schule leer, aber es gibt noch immer keine Entscheidung. Ein halbes Jahr hat die ZGW gebraucht, nun kommt eine Ausschreibung, dann ein externes Büro, dann eine Entscheidung.

Es hat das Versprechen gegeben, dass die Grundschüler keinen Monat länger als nötig zur Bismarcksäule pendeln sollen. Im Empfinden der Eltern ist dieses Versprechen eigentlich schon jetzt nicht mehr zu halten. Das erste halbe Jahr wird als verschenktes halbes Jahr wahrgenommen. Und zum Geld: Wenn’s ein Neubau werden sollte, wird er nun mit allen Voranalysen und dem längeren Busbetrieb sogar teurer als eine direkte Umsetzung.

Thomas Machatzke