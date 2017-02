Grundschule Bierbaum: Sportabzeichen für 90 Kinder

Die sportlichen Leistungen von 90 Mädchen und Jungen der Grundschule Bierbaum wurden am Freitagvormittag belohnt. In der Turnhalle bekamen die Kinder die Urkunden zum Deutschen Sportabzeichen verliehen. Die AG Sing und Swing lockerte die Verleihung mit einem Bewegungsprogramm auf.

Lüdenscheid - Nicht nur ihre Halbjahreszeugnisse nahmen die Kinder der Grundschule Bierbaum am Freitag in Empfang – 90 Mädchen und Jungen am Standort Kirchstraße bekamen auch das Deutsche Sportabzeichen verliehen.

Seit Mai hatten die Mädchen und Jungen der Klassen 2 bis 4 sich vorbereitet und die Leistungen – unter anderem Laufen, Schwimmen, Weitsprung und Turnen – erbracht. 20 Schüler erreichten Gold, 55 Silber und 15 Bronze.

Großes Lob bekamen sie auch von Herbert Koschek vom Stadtsportverband. Koschek dankte den Lehrern, die die Teilnahme ermöglicht hatten. „Wir hoffen, dass sich bald wieder mehr Schulen beteiligen“, sagte er im LN-Gespräch.

Sportabzeichen in Gold für 20 Schüler

Zum ersten Mal erreichte Luna Groll das Sportabzeichen in Gold; Melis Dembski, Patrizia Tornow, Mia Weigert, Charlotte Kühlen, Eva Schwinning, Samira Pohlmann und Felix Walit zum zweiten Mal.

Zum dritten Mal: Alexandra Güntzel, Mara Hafenrichter, Xenia Holstein, Pauline Utsch, Marie Tütemann, Fine Baberg, Sophia Tornow, Niklas Jochem, Joshua Herzog, Marvin Tschammer, Mert Temiz und Vincent Smykalla.