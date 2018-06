Kinderkulturzeit in Lüdenscheid

+ © Salzmann Auf stadtgeschichtlicher Spurensuche befanden sich die Lüdenscheider Grundschüler. © Salzmann

Lüdenscheid - Auf spielerische Weise näherten sich kleine Entdecker am Sonntag bei der Kinderkulturzeit in den städtischen Kultureinrichtungen der Geschichte Lüdenscheids an. Aus unterschiedlicher Perspektive beleuchteten die Jungen und Mädchen unter dem Motto „Es war einmal…Wir feiern ein Fest!“ wissenswerte Aspekte der 750-jährigen Stadtgeschichte.