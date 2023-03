Neues Baugebiet in Lüdenscheid: Räther Wiesen sind kein Thema mehr

Von: Thomas Machatzke

Anträge im Stadtplaungsausschuss fordern unter anderem ein Bürgerbeteiligungsverfahren für die künftige Nutzung und Gestaltung.

Lüdenscheid – Die Zukunft des Sportplatzes Höh und der Räther Wiesen beschäftigen am Mittwoch ab 17 Uhr den Stadtplanungsausschuss, der im Ratssaal tagt. Eine breite Mehrheit gibt es inzwischen dafür, den Beschluss aus dem Januar 2016 nicht umzusetzen. Der hatte vorgesehen, eine Bebauung dieses Gebietes in Angriff zu nehmen. Doch nach der Bürgerbeteiligung vom 14. Februar im Museum ist für die Politik klar, dass es in großen Teilen der Bürgerschaft kein Interesse an einer Bebauung dieses Gebiets gibt. Mit anderen Worten: Der Protest war zu vehement.

Für den Ausschuss liegt nun ein gemeinsamer Antrag von SPD, CDU, FDP und Grünen vor: Die Verwaltung soll beauftragt werden, ein Bürgerbeteiligungsverfahren durchzuführen, bei dem die Bürgerschaft eigene Ideen zur künftigen Nutzung und Gestaltung des Gebiets um den Sportplatz Höh einbringen soll. Die Ergebnisse sollen Grundlage für ein Bauleitplanverfahren sein. Die Räther Wiesen stehen in diesem Kontext nicht mehr als Baugebiet zur Diskussion.

In einem weiteren gemeinsamen Antrag fordern die Vertreter der vier Parteien die Verwaltung auf, die Datenlage zum künftigen Bauen von Wohnhäusern in Lüdenscheid und Best-Practice-Beispiele aus anderen deutschen Städten zu präsentieren. Die Art der Interessenten (vom Single bis zur Familie mit Kind) und die Präferenzen der Interessenten (Wohnung, Haus, Garten) sollen ermittelt werden. Auf dieser Basis will die Politik dann einen Fahrplan für künftige Baugebiete festzurren. Auf einer gesunden Datenbasis und mit dem Bürgerwillen im Rücken. Die Causa Räther Wiesen soll sich nicht an anderer Stelle in der Stadt wiederholen.