Tempo 30 für weitere A45-Umleitung in Lüdenscheid

Die Abstimmungsgespräche bezüglich eines Tempolimits von 30 km/h und einer Ausweitung des Schwerlastverkehr-Verbots für Brügge laufen bereits. Der Bau der Ampelanlage an der Kreuzung Volmestraße/ Lösenbacher Landstraße soll in Kürze beginnen.

Brügge – Die Verkehrsbelastung in Folge der Sperrung der Rahmedetalbrücke ist das Thema, das die Bürger in allen Stadtteilen umtreibt. Auch bei der Stadtteilkonferenz in Brügge am Dienstagabend im dortigen Feuerwehrgerätehaus gab es dazu den größten Gesprächsbedarf.

Rede und Antwort stand der städtische Verkehrsplaner Christian Hayer, der mit guten Nachrichten aus der Sicht der Anlieger insbesondere der Volmestraße nach Brügge gekommen war. Gemäß der ganz aktuell vorliegenden Messergebnisse zur Lärmbelastung, sei die Grundlage gegeben, wie schon entlang der Bedarfsumleitung durch Lüdenscheid auch an der B54 in Brügge ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern ein zuführen. Derzeit liefen dazu Abstimmungsgespräche mit dem Landesbaubetrieb Straßen.NRW und der Kreispolizeibehörde. „Wir hoffen, auch das Durchfahrtsverbot für den Schwerlastverkehr ausweiten zu können“, kündigte Hayer an. Dieses soll, wie berichtet, entlang der Bedarfsumleitung eingerichtet werden, sobald die Sperrung der Altenaer Straße unterhalb der Rahmedetalbrücke aufgehoben ist.

Die für die Einmündung der Lösenbacher Landstraße angekündigte Ampelanlage war ein weiteres Thema. Ihr Aufbau soll nächste Woche beginnen, erklärte Andreas Berg von Straßen.NRW auf Anfrage der Redaktion. Sobald die in Betrieb ist und die Einschränkungen auf der Altenaer Straße beendet sind, soll der Verkehrsfluss in Brügge beobachtet werden, um gegebenenfalls mit weiteren Maßnahmen insbesondere an der Einmündung der Parkstraße zur reagieren. Auch dort sei eine Ampel, zumindest für Fußgänger, denkbar. Gefragt wurde im Zusammenhang mit all den Maßnahmen nach verstärkten Kontrollen. Diese sagte Hayer zu, betonte aber auch, dass sowohl Durchfahrtsverbot als auch Tempolimit keine 100-prozentigen Lösungen sein können. Denn alle Verstöße könnten nicht verhindert oder geahndet werden.

Deutlich weniger Diskussionsbedarf gab es zu einem zweiten für den Stadtteil wichtigen Thema, das Winfried Lütke-Dartmann vorstellte: Die Aussichten stehen gut, dass in Brügge eines von insgesamt zehn Förderprojekten umgesetzt wird, die die Katastrophenhilfe der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe in den Hochwassergebieten des Jahres 2021 unterstützt. Der endgültige Bescheid steht allerdings noch aus. Gefördert werden neue Ansätze für eine soziale Quartiersarbeit. Als Projektträger hat das DRK Lüdenscheid seinen Hut in den Ring geworfen, dessen hauptamtlicher Vorstand Markus Pflüger ebenfalls bei der Konferenz dabei war. Konkrete Ideen gibt es in diesem Zusammenhang bereits für ein stadtteilbezogenes Bildungsprojekt, angesiedelt im Sachkundeunterricht der Grundschule Parkstraße, in das möglichst viele Kooperationspartner eingebunden werden sollen.

Unter dem Stichwort „Digitales Brügge“ soll zudem ein Informationsangebot für die Menschen im Stadtteil geschaffen werden, unter anderem mit dem Ziel, die Nachbarschaftshilfe zu fördern. Aktionen rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Maßnahmen zur Katastrophenprävention und generationenübergreifende Veranstaltungen sind weitere Ansätze. Zentrale Anlaufstelle soll das DRK-Heim in Brügge werden.

Die Förderung vorausgesetzt soll eine volle Stelle für einen hauptamtlichen Quartiersmanager geschaffen werden. Diese soll zeitnah ausgeschrieben werden. Erstmals präsent sein soll die Person bereits beim Stadtteilfest am 26. August auf dem Gelände der Grundschule. Offiziell starten soll das Projekt nach Möglichkeit im September. Angelegt ist die Förderung auf zwei Jahre. Das biete die Chance, vieles auszuprobieren. Das, was gut laufe, soll danach weiter fortgeführt werden.