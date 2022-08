Grünzeugs auf dem Markt: „Es ist ein anderes Einkaufen“

Teilen

Münür Yildiz (rechts) hat vor 25 Jahren mit wenigen Produkten begonnen, heute verkauft er bei „Grünzeugs“ gemeinsam mit seinem Sohn Burak Obst und Gemüse. © Henrike Utsch

Nach drei Wochen Urlaub endlich wieder auf dem Markt stehen. Darauf freut sich Burak Yildiz, seitdem er wieder zurück in Lüdenscheid ist. Das war nicht immer so, denn bevor er hauptberuflich Marktverkäufer war, hat er nach eigenen Angaben seinen Industriemeister im Fachbereich Metall gemacht, was ihn nicht erfüllt hat. So kam er wieder zurück zu seinen Wurzeln.

Lüdenscheid – Schon im Alter von zehn Jahren hat Burak Yildiz am Wochenende Obstkisten geräumt und wenig später die Waren seines Vaters auf dem Markt selbst verkauft. Jetzt, mit 30 Jahren, kann er endlich das machen, was er am Markthändlersein am meisten schätzt: „Mit Menschen zu arbeiten“.

Mittlerweile ist „Grünzeugs“ ein Projekt der Familie Yildiz und deren Freunde. Alle Mitarbeiter sind hauptberuflich beschäftigt und verkaufen „Obst und Gemüse von A bis Z“. Auch spezielle Kundenwünsche bestellen sie gerne. Buraks Bruder hat während Corona, als viele Kunden den Markt lieber mieden, einen Onlineshop (mymarktstand.de) mit Lieferung bis nach Hause eingerichtet. „Der läuft mittlerweile so gut, dass er jeden Tag unterwegs ist und ausfährt“, meint sein Bruder Burak stolz.



Und er erklärt auch, was den Markt so besonders macht: „Markt ist ein anderes Einkaufen. Zu uns kommen zu 80 Prozent Stammkunden. Man kennt sich, unterhält sich, die Kunden wissen, woher ihre Lebensmittel kommen.“



Grünzeugs auf dem Markt: „Es ist ein ein anderes Einkaufen“

Angefangen hat Münür Yildiz vor 25 Jahren mit wenigen Produkten. Zu erkennen ist er am Hut: dem, den er selbst trägt und dem, der hoch oben am Standschild den Kunden schon von Weitem den Weg zu „Grünzeugs“ weist. „Mit der Zeit lernt man, sammelt Erfahrungen, auch was die Kunden haben wollen“, erklärt er. Sein Sohn ergänzt: „Wenn wir, wie am Anfang, nur eine Sorte Rispentomaten und Cherrytomaten hätten, würde der Laden nicht laufen. Das Schöne ist, dass man mit den Kundenwünschen auch immer Einfluss auf die Bauern hat und die ein bisschen miterziehen kann.“



Der Großteil des Gemüses habe laut Burak Yildiz Bioqualität und stamme vor allem vom Niederrhein. Beim Obst setze der Betrieb lieber auf Flugware, um die Qualität gewährleisten zu können. Wenn man sich einmal durch seinen Stand durchprobiert hat, bleibt nur noch die Frage, welches Obst und Gemüse Burak Yildiz selbst am liebsten isst. Da muss er nicht lange überlegen: „Ich esse alles. Gerne Tomaten und Erdbeeren oder Salat. Nur Kohl mag ich nicht, damit kannst du mich jagen.“

Henrike Utsch