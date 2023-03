Autobahn GmbH zu Kritik aus dem Handwerk: Lärmschutzfenster in 61 Fällen genehmigt

Von: Thomas Machatzke

Teilen

„Ich kann versichern, dass auch die anderen Angebote hauptsächlich hier aus der Gegend sind. Wir haben viele Vergleichsangebote aus der Region, die vernünftige Preise aufgerufen haben“, sagt Dirk Stiepert über den Vorwurf, dass Handwerker aus der Region wenig Chancen haben. © Machatzke, Thomas

Die Autobahn GmbH weist die Kritik von Handwerkern zurück, dass lokale Unternehmen weniger beachtet würden. Aber auch die Autobahn GmbH müsse wirtschaftlich denken.

Am Ort des Geschehens, also im Gebäude der Stadtwerke an der Lennestraße, war es am Dienstagnachmittag nicht weit bis zu jenen Wohnhäusern, in denen seit mehr als 15 Monaten eine Autobahn direkt am Schlafzimmer vorbeiführt. Oder am Wohnzimmer. Vielleicht auch am Schlaf- und am Wohnzimmer. Bis zu jenen Häusern also, die seit Sommer des vergangenen Jahres Hilfen vom Bund für den Lärmschutz beantragen können.

Dirk Stiepert, der Leiter der Außenstelle Hagen der Autobahn GmbH, hatte also Zahlen mitgebracht zum Spitzengespräch zum Neubau der Talbrücke Rahmede. Vielleicht nicht so ganz zufällig, denn zuletzt hatte es von einigen Anwohnern Kritik an der Autobahn GmbH gegeben, die vermehrt eingereichte Angebote zurückgewiesen hatte. Der Vorwurf hatte gelautet, dass inzwischen Handwerker aus der Region in nicht kleinen Teilen gar kein Interesse mehr daran hätten, ein Angebot für den Lärmschutz an der Bedarfsumleitung abzugeben, weil die Erfolgsaussichten bei wirtschaftlich für das Unternehmen vertretbaren Bedingungen zu gering seien.

Nun ist all das, was sich um die Sperrung, Sprengung und den Neubau der Talbrücke dreht, auch immer ein Kampf darum, in einer unerquicklichen Situation für alle zumindest eine relativ gute Figur zu machen. Und so sollten die Zahlen eben ein anderes Bild zeichnen als das, was nach der Kritik seit gut einer Woche im Raum steht.

156 Anträge auf Übernahme der Kosten für Fenster und Lüfter an der Bedarfsumleitung sind bei der Autobahn GmbH nach eigenen Angaben bisher eingegangen. 61 von ihnen wurden bisher bewilligt. © Nougrgat

„Es sind bei der Autobahn GmbH 156 Anträge auf Übernahme der Kosten für Fenster und Lüfter eingegangen“, stellte Stiepert fest „117 davon sind grundsätzlich genehmigungsfähig gewesen, 39 dagegen nicht, weil die Immobilien zu weit entfernt stehen von der Bedarfsumleitung.“ In 61 Fällen habe man bereits grünes Licht für die Beauftragung der Arbeiten gegeben, in 16 dieser Fälle seien die Arbeiten schon ausgeführt und die Gelder an die Anwohner überwiesen worden. Auch die, nun ja, kritischen Angebote sparte Stiepert in seinem Bericht nicht aus. „Teilweise drastisch überteuert“ nannte der Hattinger diese Angebote: „200 Prozent des Preises anderer Angebote.“ Und die Kritik, dass Handwerker der Region gar keine Angebote mehr zu machen bereit seien? „Mir ist das vereinzelt zu Ohren gekommen“, stellte Stiepert fest, „aber ich kann versichern, dass auch die anderen Angebote hauptsächlich hier aus der Gegend sind. Wir haben viele Vergleichsangebote aus der Region, die vernünftige Preise aufgerufen haben.“

Auch eine falsche Annahme beim Preis aus dem vergangenen Jahr unter Berücksichtigung der auch bei Arbeitslohn und Materialkosten durchschlagenden Inflation wies Stiepert zurück. „Wir haben 61 Aufträge vergeben, können also 61 Angebote als Vergleich heranziehen“, stellte er fest und schob nach: „Auch wir sind an die Wirtschaftlichkeit gebunden.“

Genau das hatte Klaudia Scheer, Leiterin des Brückenbauer-Büros, zuletzt bereits ins Feld geführt: Es geht auch bei den Lärmschutzfenstern um Steuergelder, die ausgegeben werden. Ein vorsichtiger Umgang mit diesen Geldern sollte sich verstehen. Auf der anderen Seite hatte einer der Kritiker, die so viele Absagen von Handwerkern aus der Region erhalten hatten, am Ende den Auftrag an einen Fensterbauer aus Polen vergeben dürfen, der wiederum Lieferschwierigkeiten hatte. Ein Bild des Bundes, das mit Nachdruck die ob der Sperrung leidgeplagte Region stärkt, zeichnet das nicht.

Wer es so auslegen wollte, durfte die Ausführungen Stieperts durchaus als Kritik an jenen Bietern und Nicht-Mehr-Bietern aus der Region werten, bei 200 Prozent des üblichen Preises nicht eben seriösen Angebote eingereicht zu haben. Ein Vorwurf, der diesen Handwerkern kaum schmecken wird. Wie man es dreht und wendet: Selbst wenn die Lärmschutzhilfen des Bundes eine Erfolgsgeschichte sind, dann zumindest keine makellose.