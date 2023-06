Grünes Licht für Tumo: Geschäftsführerin für neue gGmbh steht fest

Von: Susanne Kornau

Teilen

Lüdenscheid – Ausnahmsweise geht die Stadt Lüdenscheid ein Risiko ein. Nicht nur eines, sogar. Zudem wird sie ungewöhnlich schnell agieren müssen, um das Projekt Tumo zügig umzusetzen und arbeitsfähig zu machen. Denn Zeit ist Geld.

Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Es gilt, eine „einmalige Chance“ zu nutzen. Daher ist es, nun vom Rat detailliert erklärter Wille, die Tumo-Perspektive mit der Bergstadt als Zentrum und Boxen in den umliegenden Kommunen zu etablieren. Das innovative Bildungsprojekt (wir berichteten mehrfach), das einen digital hervorragend gebildeten Nachwuchs hervorbringen soll, indem es den natürlichen Wissensdrang der jungen Menschen spielerisch nutzt, wird maßgeschneidert auf die Region. Es diene der Chancengleichheit und Integration und fördere dringend nötige Kompetenzen für den Arbeitsmarkt. All das erfolgt allerdings unter gewissen Bedingungen, die in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause noch einmal ausführlich dargelegt wurden.

Zugleich gab der Rat unter anderem grünes Licht für eine Ausgabe von rund 100 000 Euro im Jahr für diese freiwillige Aufgabe. Das gilt zunächst ab diesem Jahr bis 2025 für Sach- und Dienstleistungen. Die zu gründende gemeinnützige GmbH (gGmbH) bekommt ein – im Haushalt bereits berücksichtigtes – Stammkapital in Höhe von 25 000 Euro und wird – aus außerplanmäßig bereitzustellenden Mitteln – mit einer Kapitalrücklage in Höhe von 75 000 Euro ausgestattet.

Eröffnung für Ende 2024 vorgesehen

Eröffnet werden soll das Bildungszentrum bereits Ende 2024. Das ist, gemessen an der gemeinhin üblichen Planungsdauer, ambitioniert. Der Druck entsteht vor allem durchs Geld. „Bedauerlicherweise“, so heißt es in der Vorlage der Stabsstelle Regionale-Büro, könnten die Fördermittel nicht jeweils ins Nachfolgejahr übertragen werden. Das bedeutet: Wenn man die jährlich verfügbaren 1,5 Millionen Euro zum Aufbau und Betrieb des Bildungsprojektes in den Jahren 2023 bis 2027 nicht innerhalb von jeweils zwölf Monaten ausgibt, verfallen sie. Zusätzlich lässt sich die Stadt auf das Wagnis ein, nicht genau zu wissen, was gefördert wird. Nicht auszuschließen sei, warnt die Verwaltung, „dass Aufwendungen entstehen, die nicht förderfähig sind“. Die Rahmenbedingungen seien nicht klar definiert.

Probesitzen in futuristischer Arbeitsatmosphäre: Heike Müller-Bärwolf beim Besuch im Tumo-Center Berlin. © privat

Klare Vorgaben gibt es hingegen durch den Franchisevertrag, der das progressive pädagogische Tumo-Konzept in der Welt verbreitet. Hier würden „u.a. hinsichtlich der Gestaltung des Zentrums, der Schulung des Personals, der technischen Anforderungen und Spezifikationen und der Bereitstellung des Tumo-Programms“ Bedingungen gestellt. Die Lizenzgebühr beträgt 190 000 Euro netto jährlich; sie wird aus der Bundesförderung bezahlt.

Ein weiteres Risiko ergibt sich durch die personelle Ausstattung der gGmbH. Zwar hat der Rat in nicht öffentlicher Sitzung dem Vorschlag zugestimmt, Heike Müller-Bärwolf als gGmbH-Geschäftsführerin für das neue Bildungsprojekt einzusetzen. Fachliche Expertise, Netzwerk sowie die bislang schon intensive Beschäftigung mit dem Projekt sprächen für die Berufung der Leiterin der Stabsstelle Regionale-Büro und ihrer Mitarbeiterin, hatte es geheißen. Finanziert werden die Stellen weiter durch die Stadt; zusätzlich nötige personelle Ausstattung solle wohl aus den avisierten Fördermitteln erfolgen. Aber: „Aufgrund der schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt können dennoch kurzfristige Unterstützungsleistungen durch vorhandene Verwaltungsstellen erforderlich sein.“ Zu den Aufgaben der Geschäftsführerin wird es gehören, Sponsoren und Unterstützer zu finden, die den Betrieb über 2027 hinaus sichern. Ein finanzielles Fundament jenseits der Fördergelder muss her, will man das Projekt nicht nach Ablauf der Förderphase abwickeln.

Weiterer wesentlicher Punkt für den Aufbau des Tumo +lernfab.-Bildungszentrums ist die Standortwahl. Denn die Kinder und Jugendlichen, die in den umliegenden Orten das Basiswissen in sogenannten Boxen erlangen, kommen regelmäßig zu weiterführenden Workshops nach Lüdenscheid. Auch an den gewählten Standort sind Bedingungen geknüpft. Die scheinen sich ideal erfüllen zu lassen durch die Anmietung von Räumen im Stern-Center – was der Forderung nach attraktivem Umfeld und Aufenthaltsqualität entspreche. Im Gespräch ist eine gut einsehbare Fläche mit Zugang zur Altenaer Straße: rund 650 bis 800 Quadratmeter für den Selbstlernbereich, vier bis sechs Workshop-Räume, mit Auditorium, Sanitäranlagen, Büro- und Lagerräumen sowie einem Empfangsbereich mit Check-in.