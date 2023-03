Grüner Strom vom Rande des Naturschutzgebietes

Von: Olaf Moos

Naturidyll Kälberberg: Hier will die Hagener Mark E, Tochter der Enervie-Gruppe, einen Windpark mit drei 229 Meter hohen Anlagen errichten, die rund 12 000 Haushalte mit Energie versorgen sollen. © Cedric Nougrigat

Der Energieversorger Mark E, Hagener Tochter der Enervie-Gruppe, plant den Bau dreier großer Windkraftanlagen. Als Standort haben sich die Investoren den Kälberberg ausgesucht, ein offenbar windreiches entlegenes Waldstück zwischen der Homert und der Kiersper Ortschaft Beckinghausen, in Sichtweite zum Naturschutzgebiet Stilleking.

Lüdenscheid - Am Montag hat sich der Naturschutzbeirat des Märkischen Kreises über die Entwurfs- und Genehmigungspläne der Investoren informiert – und bis Mitte April eine Entscheidung über das Vorhaben in Aussicht gestellt. Der Naturschutzbeirat besteht aus Vertretern des Naturschutzes, des Landwirtschaftsverbandes, des Waldbauernverbandes, des Gartenbaus, der Jagd, der Fischerei, des Landessportbundes und der Imkerei.

Sebastian Meurer und Sebastian Kratz von der Mark E-Fachabteilung „Erneuerbare und Projekte“ erläuterten dem Beirat die technischen Details des Projektes und ihre Bemühungen, es umweltschonend zu realisieren. Demnach sollen die Windanlagen, hergestellt vom größten deutschen Hersteller Enercon in Aurich, jeweils eine Gesamthöhe von 229 Metern haben. Die Durchmesser der Rotoren betragen 138 Meter.



Sollten die Anlagen errichtet werden, rechnet Mark E mit einer Energieleistung von 43 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Rechnerisch würde damit die Energieversorgung von mehr als 12 000 Haushalten gesichert. Die CO2-Einsparung dürfte nach Angaben der Investoren damit bei 32 400 Tonnen jährlich liegen. Der Netzanschluss soll über eine Kabeltrasse in Richtung Kalve erfolgen.



Nach Angaben der Investoren liegen der Planung umfangreiche Prüfungen zugrunde, um den Eingriff in die Ökologie in dem Waldgebiet so verträglich wie möglich zu gestalten. Dazu gehört nach Untersuchungen des Bochumer Umweltplanungsbüros Froelich & Sporbeck eine „schonende Gehölzentfernung“ für die Erreichbarkeit der Baustelle ebenso wie die Berücksichtigung der Belange der schützenswerten Tierwelt.

Dazu gab Umweltplanerin Alexandra Kolloch Erklärungen über den Umgang mit Brut- und Zugvögeln, Habichten oder Rotmilanen und Fledermäusen, Wildkatzen und Schwarzstörchen ab. Mark E wird für den Eingriff in die Umwelt beim Bau der drei Anlagen eine Ausgleichssumme von rund 280 000 Euro bezahlen.



Sollte der Naturschutzbeirat bis April grünes Licht für das Projekt geben, rechnet Mark E mit einer Genehmigung zum Ende dieses Jahres. Die Beschaffung der Windkraftanlagen wird laut Sebastian Meurer zehn Monate dauern. Der Termin für die Inbetriebnahme ist nach derzeitigen Schätzungen für Ende 2024/Anfang 2025 vorgesehen.