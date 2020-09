FDP und Grüne: Sie könnten zum Zünglein werden

+ © K. Zacharias Die FDP könnte, ebenso wie die Grünen, am Ende zum Zünglein an der Waage werden. © K. Zacharias

Lüdenscheid - Zuwächse auf beiden Seiten, dazu jeweils ein Sitz mehr im Lüdenscheider Rat: Sowohl die FDP als auch die Grünen durften am Ende eines langen Wahlabends zufrieden sein. Ihre Fraktionen könnten am Ende zum Zünglein an der Waage werden.