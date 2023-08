Grüne Glasfaser für Lüdenscheid: Dahinter steckt ein bekanntes Unternehmen

Von: Thomas Machatzke

Vorstellung der Glasfaser-Planungen im Büro des Bürgermeisters: (von links) Dirk Aengeneyndt (Fachdienst Wirtschaftsförderung der Stadt), Jörg Ellerbrok (Expansion-Manager der UGG), Sebastian Wagemeyer und Laura Hartmann (Bauservice der Stadt). © Machatzke

Lüdenscheid – Im wahrsten Sinne des Wortes „grünes Licht“ für den Glasfaserausbau in Lüdenscheid: Der Anbieter UGG („Unsere Grüne Glasfaser“) wird 2024 in Lüdenscheid flächendeckend den Glasfaserausbau vorantreiben. Mit der Stadt ist vereinbart, dass UGG in Lüdenscheid für 13 000 Adresspunkte mit in Summe 37 000 Hausanschlüssen Glasfasernetz verlegen wird. Baustart soll im zweiten Quartal 2024 sein. Die Bauzeit veranschlagt der Anbieter auf zwei bis zweieinhalb Jahre.

Lüdenscheid soll bis 2026 flächendeckend erschlossen sein

Das heißt: Bis Ende 2026 sollte Lüdenscheid in Sachen Glasfasernetz flächendeckend erschlossen sein. Danach soll es nur noch 40 bis 50 Hausanschlüsse geben, die nicht abgedeckt sind. Nachdem die Telekom zuletzt nur in für sie wirtschaftlichen Teilbereichen beim Glasfaserausbau aktiv geworden ist, wird Unsere Grüne Glasfaser am Ende der größte Anbieter in der Bergstadt sein.

Wer ist UGG? Hinter dem Namen stehen als Investor die Allianz-Versicherung und zudem die Telefonica, die als O2 den deutschen Markt bedient. Der spanische Telefonica-Mutterkonzern jedenfalls ist seit zehn Jahren im Glasfaserausbau aktiv. UGG hat seinen Sitz in Ismaning.

UGG möchte Versorgung im ländlichen Raum sichern

Warum „grüne“ Glasfaser? Expansion-Manager Jörg Ellerbrok klärt auf: „Weil wir die grüne Fläche bedienen wollen.“ UGG hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht in den Ballungsgebieten, sondern im ländlichen Raum die Versorgung zu sichern. Dafür liegen bis 2026 fünf Milliarden Euro als Investitionssumme bereit, mit der 2,2 Millionen Hausanschlüsse erreicht werden sollen.

In Bayern, Baden-Württemberg und dem Saarland hat UGG begonnen, sich danach nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vorgearbeitet. Seit April 2022 ist das Unternehmen auch in Nordrhein-Westfalen aktiv. Nördlicher, verriet Ellerbrok, werde es auch nicht mehr gehen. Lüdenscheid sei im Vergleich zu den Gemeinden im Süden schon eine vergleichsweise große Stadt für UGG.

„Guter Glasfaserausbau ist mittelfristig Daseinsvorsorge“

Bürgermeister Sebastian Wagemeyer begrüßt den Ausbau in seiner Stadt. „Ein guter Glasfaserausbau ist mittelfristig Daseinsvorsorge“, stellte er bei der Vorstellung der Pläne fest, „für die Industrieregion ist es ein wichtiger Standortfaktor. Wir sind froh, nun unterschiedliche Partner für den Ausbau in Lüdenscheid zu haben.“

Über den Märkischen Kreis ist der Kontakt von Lüdenscheid zum Unternehmen UGG vor etwa einem Jahr zu Stande gekommen. Seit Januar sind die Verträge unterschrieben. Nun geht es in Lüdenscheid in die Phase der „Feinstabstimmung“.

Bürgerveranstaltung zu den Plänen am 10. August

Die neuen Glasfaser-Anschlüsse können, müssen aber nicht vom Bürger abgenommen werden. Klar ist, dass UGG zunächst attraktive Anschlüsse mit Vodafone-Verträgen anbieten wird, allerdings ist es grundsätzlich ein offenes System, in dem auch andere Provider zum Zug kommen können. Umfassend informieren über alle Pläne wird UGG am Donnerstag, 10. August, um 19 Uhr im Kulturhaus bei einer Bürgerveranstaltung. Eine weitere ist für den 5. September (19 Uhr, Kulturhaus) geplant.

Anmelden für die Info-Veranstaltung können sich Bürger unter dem Link: https://ugg-events.com/100823-2.