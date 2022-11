Gründungstreffen: Neue ADFC-Ortsgruppe in Lüdenscheid

Von: Leon Malte Cilsik

Teilen

Die Radler von „Criticalmass“ belegten beim diesjährigen Stadtradeln den ersten Platz der Teamwertung und bekamen dafür einen Gutschein für die Bäckerei Engelhardt. Diesen lösten die Mitglieder am Freitag ein, von denen viele auch bei der Gründung der ADFC-Ortsgruppe dabei sein werden. © Malte Cilsik

Auch in der Bergstadt gibt es aktive Fahrradfahrer, die sich gemeinsam für eine Verbesserung der Radinfrastruktur einsetzen wollen. Die Gründung einer ADFC-Ortsgruppe soll dabei helfen.

Lüdenscheid – Das Ziel, Lüdenscheid fahrradfreundlicher zu machen, klingt sehr ambitioniert für eine Stadt, die beim „Fahrradklima-Test“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) traditionell den letzten Platz belegt. Dennoch gibt es auch in der Bergstadt aktive Radfahrer, die dazu einen Beitrag leisten wollen. Einige von ihnen gründen dafür nun eine eigene ADFC-Ortsgruppe nach Vorbildern wie Meinerzhagen, Halver, Plettenberg oder Werdohl und treffen sich dafür am Donnerstag im Kleinen Prinzen.



Frank Theis nahm den Gewinn in Empfang. © Malte Cilsik

„Bisher wurden unsere Interessen in Lüdenscheid ,lediglich’ über den ADFC-Kreisverband vertreten“, sagt Frank Theis, der ein langjähriges ADFC-Mitglied ist und auch bei der Gründung der neuen Ortsgruppe dabei sein wird. „Wenn wir unsere Anliegen aber noch lokaler bündeln und kommunizieren, können wir damit an Gewicht in Diskussionen mit der Stadtverwaltung und Politik gewinnen. Als aktive Radfahrer können wir oft eine andere Perspektive und damit Expertise bieten.“



Keine ADFC-Mitgliedschaft erforderlich

Rund 90 ADFC-Mitglieder gebe es laut Theis in Lüdenscheid, viele von ihnen engagieren sich im Rahmen der „Criticalmass“ dafür, dem Fahrrad mehr Raum in den Innenstädten zu geben. Und viele von ihnen werden sich auch an der Gründung der Lüdenscheider Ortsgruppe beteiligen, da ist sich Theis sicher. „Wir starten nicht bei Null, trotzdem erhoffen wir uns natürlich weitere Unterstützung.“

Denn so klar das Ziel mit der Verbesserung der Radinfrastruktur auch ist, so fehlt es dennoch bislang an konkreten Plänen, dieses zu erreichen. Daher sei jeder Radfahrer mit seinen Ideen willkommen, wenn es am Donnerstag, 3. November, um 18 Uhr im Kleinen Prinzen losgeht. Eine ADFC-Mitgliedschaft brauche es nicht.