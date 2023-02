Kontrollen auf A45-Umleitungen: Mehrere Lkw stillgelegt; fast 500 Fahrzeuge zu schnell

Von: Stefan Herholz

sll1602Kontrolle4(1).jpg © Cornelius Popovici

Mit erheblichem Kräfteaufwand setzte die Polizei ihre Schwerpunktkontrollen auf den A45-Umleitungsstrecken fort. Die Bilanz ist beachtlich.

Lüdenscheid – Bei den Kontrollen am Mittwoch (15. Februar) ging es vor allem um Durchfahrtsverbote und Tempolimits. Kontrolliert wurden hierbei 124 Lkw, 417 Pkw und acht Motorräder. Zehn Lkw- und 39 Pkw-Führer missachteten die Durchfahrtsverbote und wurden mit 100 beziehungsweise 50 Euro zuzüglich Verwaltungsgebühr bedacht.

Für einen Lkw war die Fahrt am Mittwoch in Lüdenscheid beendet: Ein mit zwei rumänischen Staatsangehörigen besetzter Lkw (18 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht) mit französischen Kennzeichen wurde zunächst wegen Verstoßes gegen das Durchfahrtsverbot angehalten. Das Fahrzeug wies jedoch so große technische Mängel auf, dass es sofort stillgelegt wurde. Der Lkw wurde sichergestellt. Strafrechtliche Ermittlungen sind eingeleitet wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Das war allerdings nicht das einzige Fahrzeug, das am Mittwoch aus dem Verkehr gezogen wurde. Im Zuge der technischen Kontrollen des Schwerlastverkehrs registrierten die Einsatzkräfte sechs gewerbliche Gütertransporter, die die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigten. Vier von ihnen wurden ebenfalls stillgelegt, Kennzeichen und Fahrzeugscheine sichergestellt.

Bei der Geschwindigkeitsüberwachung in Wohngebieten und auf den Ausweichstrecken in Lüdenscheid, Schalksmühle und Altena wurden 476 Pkw und elf Lkw festgestellt, die die zugelassene Höchstgeschwindigkeit überschritten. Spitzenreiter: am Hemecker Weg in Altena 61 statt 30 km/h, auf der Volmestraße in Oberbrügge 79 statt 50 km/h, in Schalksmühle-Dahlerbrück 61 statt 50 km/h, auf der Volmestraße in Brügge 69 statt 50 km/h und auf der Kölner Straße in Lüdenscheid 61 statt 30 km/h.

Ein Fahrer führte unter Drogeneinfluss sein Fahrzeug. In fünf Fällen verfügten kontrollierte Fahrzeugführer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Weitere 29 verkehrsrechtliche Verstöße anderer Art wurden festgestellt.



Die Polizei führe die Schwerpunktkontrollen an den offiziellen und inoffiziellen A45-Umleitungsstrecken mehrmals im Monat durch.