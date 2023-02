Großevent in Lüdenscheid: Alles Wichtige zum AOK-Firmenlauf

Von: Thomas Machatzke

Am 16. Juli findet die 19. Auflage des AOK-Firmenlaufes in Lüdenscheid statt. © Wesley Baankreis

Die Zuversicht ist zurück, auch die Vorfreude: Am 16. Juni soll in der Lüdenscheider City die 19. Auflage des AOK-Firmenlaufes im Märkischen Kreis stattfinden.

Lüdenscheid – „Im nächsten Jahr haben wir dann ein kleines Jubiläum“, sagt Brigitte Klein beim Ortstermin im Schneckenhaus und freut sich, dass am Tag der Vorstellung der 19. Auflage mit Partnern und Sponsoren die Sonne lacht wie schon lange nicht mehr. Ein gutes Omen. „Perfektes Wetter“, sagt Klein und wünscht sich das auch für den 16. Juni, einen der längsten Tage des Jahres.

Eine Woche vor den Sommerferien – ein „normaler“ Firmenlauf-Termin nach den Jahren der Corona-Ausfälle und dem so gelungenen Restart im vergangenen Sommer.



„Etwa 5000 Aktive, damit hatten wir gar nicht gerechnet“, sagt Klein und rechnet nun sehrwohl damit, dass es noch ein paar mehr werden. „6000 vielleicht“, sagt sie und vermeidet bewusst, Rekordzahlen (7000) ins Gespräch zu bringen.



Einer der Partner in der Runde ist Jens Kuhn. 2022 stand die Inklusion als zentraler Gedanke im Vordergrund der Veranstaltung. Kuhn, der für die Inklusive Sport-Gemeinschaft und das Busch-Haus am Tisch sitzt, sagt: „Wir haben im letzten Jahr die Tür weit aufgemacht. Man merkt jetzt, dass die Nachfrage nach Corona noch größer wird. Natürlich ist der Lauf ein bisschen Happening, aber eben auch etwas Identitätsstiftendes. Bei uns sind viele dabei, die längst nicht an jeder Veranstaltung teilnehmen. Alle machen sich gleichberechtigt auf den Weg. Das ist toll.“



Auch Claudia Büdenbender, die stellvertretende AOK-Service-Regionsleiterin, freut sich darauf, dass es wieder richtig los geht. Zwar nicht mit ganz so vielen Teilnehmern wie in Siegen (9000), aber eben genau dort, wo zumindest die AOK-Firmenläufe ihre Wiege haben. 2003 feierte die Veranstaltung in Lüdenscheid Premiere, Brigitte Klein hatte die Idee seinerzeit aus Frankfurt/Main importiert und mit der AOK den Partner vor Ort gefunden. Es war der Beginn einer langen Erfolgsgeschichte. Inzwischen gibt es an 16 Standorten in Deutschland einen AOK-Firmenlauf, bis hinauf nach Kiel.



„Wir sind schon stolz darauf, dass wir hier in Lüdenscheid den Anfang gemacht haben“, stellt Klein fest und verweist auf ein stimmiges Konzept, das man eigentlich nur aus der Schublade holen und in Details anpassen müsse. Die Strecke (rund sechs Kilometer) ist die Strecke des Vorjahres. Die Organisation ist bewährt. 2022 war es so schwierig wie noch nie, genug Helfer und Streckenposten zu finden. Nun hoffen Klein und Normen Lönhardt, der für die Turbo-Schnecken bei der Organisation federführend an Bord ist, dass es diesmal wieder leichter wird.



Vorbereitungsprojekt mit der Sportmedizin in Hellersen

Ein Vorbereitungsprojekt mit der Sportmedizin der Sportklinik in Hellersen ist dieser Tage gerade in Absprache. Auch hier mit einem Fokus auf Inklusion. 2022 war Inklusion das Thema, 2019 bei der 18. Auflage der Klimaschutz. „Wir verfolgen beides weiter, sind ja auch im vergangenen Jahr bei der Vermeidung von Müll wieder einen Schritt weitergekommen“, sagt Brigitte Klein.



Vorfreude auf den 16. Juni: Christiane Schulte (Busch-Jaeger), Jens Kuhn (Busch-Haus), Claudia Büdenbender (AOK), Brigitte Klein, Normen Lönhardt (beide Turbo-Schnecken) und Kira Schurna (Stadtwerke) präsentierten das Programm für den 19. AOK-Firmenlauf. © Machatzke, Thomas

Einen bewusst in den Lichtkegel gerückten, neuen Aspekt gibt es dafür in diesem Jahr nicht. Oder vielleicht doch. Der Firmenlauf soll wie immer für Teamgeist und ein gesundes Betriebsklima stehen. Nach Corona rückt hier der Gedanke ins Zentrum, die Menschen aus dem Home-Office zu holen und wieder unter freiem Himmel zusammenzubringen. „Auch die Chefs laufen mit. Es geht um die Gemeinschaft. Das Event soll die Leute zusammenbringen in Zeiten, in denen in Betrieben oft Home-Office und virtuelles Miteinander vorherrscht“, sagt Büdenbender.



Zusammengebracht hat die Firmenlauf-Historie auch die, die die Motoren des Laufes sind. „Es gibt es Teamkapitäne, die seit 20 Jahren dabei sind“, sagt Klein, „da sind schon richtige Freundschaften entstanden.“ Freundschaften, die gepflegt werden wollen. Am 16. Juni, natürlich auch im Vorfeld. Am Tag der Veranstaltung erst der Lauf, dann die Party. „Aber ruhiger und friedvoller als zum Beispiel beim Stadtfest“, sagt Klein, „diesen Ruf hat der Firmenlauf bei Polizei und Ordnungsamt.“ Ein guter Ruf, für den auch die 19. Auflage im Juni stehen soll.

Daten und Fakten zum 19. AOK-Firmenlauf

Ab Mittwoch ist das Meldefenster für den 19. AOK-Firmenlauf geöffnet.

Die Meldungen sind auf der Internetseite der Veranstaltung (www.lauf-im-kreis.de) direkt online möglich.

Der Firmenlauf startet am Freitag, 16. Juni, um 19.30 Uhr auf dem Rathausplatz.

Die Strecke ist sechs Kilometer lang und mündet auch wie immer auf dem Rathausplatz, auf dem die Turbo-Schnecken und die AOK ein umfangreiches Rahmenprogramm planen.

Die Veranstalter präsentierten am Montag auch einen neuen Sponsor des Firmenlaufes: Die Werdohler Firma Fischer Montage (Maschinenmontage und Transporte) unterstützt den AOK-Firmenlauf in diesem Jahr mit Equipment und Manpower.