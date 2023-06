Großevent im Stern-Center: Die besten Jobs aus 30 Firmen

Am Stamstag, 3. Juni, findet die Jobmesse Supernova im Stern-Center statt. © Cedric Nougrigat

Am Samstag werben 30 Firmen als Arbeitgeber für Jobs in ihrem Unternehmen. Für Interessierte die perfekte Möglichkeit, gezielt Fragen zu stellen und sich vor Ort zu informieren.

Lüdenscheid – Heimische Fachkräfte und Firmen zusammenbringen – und das im Idealfall dauerhaft: Darum geht es am Samstag, 3. Juni, bei der Supernova-Messe im Stern-Center. Hier präsentieren sich insgesamt 30 Lüdenscheider Unternehmen als Arbeitgeber. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr haben Interessierte nicht nur die Möglichkeit, mit Firmenvertretern ins Gespräch zu kommen, sondern auch gezielte Nachfragen zu aktuell ausgeschriebenen Jobangeboten zu stellen.

Darauf weist die Stadt hin.

Der Fachkräftemangel sei längst bundesweit ein Problem. In Lüdenscheid komme seit 18 Monaten mit der Sperrung der A45 eine Ausnahmesituation hinzu, die das Problem bedeutend verschärfe. Die Folge: eine enorme Verkehrsbelastung. Darunter leiden sowohl im Stau stehende Berufspendler als auch Unternehmen, die im Kampf um Fachkräfte schlechtere Chancen haben als die Mitbewerber.

Neue Jobmesse im Stern-Center

Und genau hier setzen die Organisatoren der „Supernova“-Messe an. „Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es in Lüdenscheid viele attraktive Arbeitgeber und Stellen gibt – und gleichzeitig Fachkräfte, die in Lüdenscheid leben, aber täglich zu ihrer Arbeitsstelle, beispielsweise im Ruhrgebiet, pendeln müssen“, erklären die Wirtschaftsförderung der Stadt Lüdenscheid, das Lüdenscheider Stadtmarketing (LSM) und das Stern-Center gemeinsam. Mit der Messe sollen beide Seiten in einem ungezwungenen Rahmen an einen Tisch gebracht werden.

Das Ziel: Lüdenscheider Fachkräfte von Lüdenscheider Firmen überzeugen. Von einer beruflichen Zukunft in Lüdenscheid. Davon könnten beide Seiten – auch unabhängig von der schwierigen Verkehrssituation – profitieren, so die Organisatoren. Auch für die Zukunft der Stadt wäre das ein Gewinn.

Die Teilnehmer

Folgende Firmen beteiligen sich am Samstag an der Jobmesse Supernova: Assmann Elektronic GmbH, AuraIntense24 GmbH, Blindenwerk Westfalen gGmbH, BSB-Steuerberatungsgesellschaft mbH, di-soric GmbH & Co.KG, Emil Hembeck GmbH & Co. KG, Enders Colsman AG, Garant Personalmanagement GmbH, Gebrüder Nolte GmbH & Co. KG, Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, iwm Informationstechnik GmbH, J.D. Geck GmbH, Jungkuhrth GmbH, Livesound Music GmbH, Mani Häusliche Pflege, Märkische Kliniken GmbH, Maschinenfabrik Bock GmbH & Co. KG, Platestahl Umformtechnik GmbH, Randstad Lüdenscheid, Razertec GmbH, RUH-Service Pfanenstil, Sozialwerk St.Georg e.V, Sporthilfe NRW e.V. Sportklinik Hellersen, Stadt Lüdenscheid - Fachdienst Feuer- und Rettungswache, Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR, Stadtverwaltung Lüdenscheid, stewe Personalservice GmbH & Co. KG, Temposonics GmbH & Co. KG, Volksbank in Südwestfalen eG, Wilh. Kämper GmbH & Co. KG