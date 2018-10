Ein besonderes Dankeschön an die Helfer auf Streife

Lüdenscheid - Annegret Beinlich stand an einer Bushaltestelle, als sie plötzlich Kreislaufbeschwerden bekam. Sie konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Das bemerkten zwei Polizisten. Zu ihrem Glück.

Die 59-Jährige stand vor einigen Tagen an einer Bushaltestelle in Lüdenscheid, als es ihr plötzlich nicht gut ging: „Ich konnte mich kaum noch halten und musste mich abstützen“, erzählte sie in unserer Redaktion.

Zwei Polizeibeamte hätten das bemerkt und sie direkt angesprochen: „,Geht´s Ihnen nicht gut?‘, haben sie mich gefragt. Und durch ihre Hilfe das Schlimmste verhindert“, ist sich Annegret Beinlich sicher. „Sie haben mich in ihrem Streifenwagen mitgenommen, obwohl sie das gar nicht hätten tun müssen. Das ist nicht selbstverständlich, das war so was von menschlich“, betont sie.

Die 59-Jährige habe sich erkenntlich zeigen wollen, doch annehmen wollten die Polizisten nichts, sagt sie. Daher wandte sie sich an die Redaktion der Lüdenscheider Nachrichten, um sich auf diesem Wege bei den "beiden, die mir so toll geholfen haben, noch mal ganz herzlich zu bedanken.“