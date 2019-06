Großer Feuerwehr-Einsatz bei Novelis: Feuer in einer Filteranlage ausgebrochen

Messzug des Märkischen Kreises nachalarmiert

Lüdenscheid - Schon seit 5.37 Uhr am Donnerstagmorgen läuft ein großer Feuerwehreinsatz auf dem Gelände des Unternehmens Novelis an der Wiesenstraße in Lüdenscheid. Dort war ein Feuer in einer Filteranlage ausgebrochen.