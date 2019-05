Großer Festakt: Sparkasse Lüdenscheid feiert 175-Jähriges - alle Fotos hier!

Lüdenscheid - 175 Jahre mittendrin – und immer in Bewegung: Dieses Motto versinnbildlichte die Sparkasse Lüdenscheid bei ihrer großen Geburtstagsfeier im Kulturhaus mit geladenen Gästen aus dem Dreiklang kommunale Träger, Kunden, Mitarbeiter.

„Sparkasse ist mehr als Geld und Zinsen“, sagte Vorstandsvorsitzender Markus Hacke im Gespräch mit Moderatorin Michaela Padberg. Denn längst ist Sparkasse auch Kultur, Stadtkultur: Vier Millionen Euro an Steuern, Spenden, Ausschüttungen habe man allein im vergangenen Jahr wieder zurückgegeben. Somit komme das Geld auch wieder in der Gesellschaft an.

Als engagierter Förderer und Unterstützer der Lüsterklemme oder des Ida-Gerhardi-Preises, des Familienfestes Knax-Party oder – in diesem Jahr – des Bautz-Musikfestivals zeigt sich der Jubilar längst als tragende Säule städtischen Lebens. „Ohne die Sparkasse würde ganz, ganz viel nicht funktionieren“, sagte Padberg, die auch in Gestalt kurzer Interviews durch den Freitagabend im Kulturhaus führte.

„Wir stehen in bewegten Zeiten“, betonte unter anderem Verwaltungsratsvorsitzender Oliver Fröhling. Die Digitalisierung, völlig neue Konkurrenten, notwendige Umstrukturierungen – und trotzdem noch ein Marktanteil von 60 Prozent in Lüdenscheid. Das ist ein Wert, auf den auch Markus Hacke und Vorstandskollege Torsten Haering durchaus stolz sind. „Viele von Ihnen kennen wir schon seit der Geburt“, sagte Hacke. „Oder auch seit der Geburt der Firma.“

175 Jahre Sparkasse und Umgebung Zur Fotostrecke

Einen Glückwunsch schickte er bei der Gelegenheit in Richtung des Modehauses Strodel und Jäger. Inhaber Björn Jäger kann in diesem Jahr den 120. Firmengeburtstag feiern – nur ein Beispiel von vielen der zum Teil über Generationen andauernden Geschäftsbeziehungen in der Stadt und drumherum. „Es geht vor allen Dingen um Nähe“, sprach Haering eines der Erfolgsgeheimnisse des heimischen Geldinstituts an. Auch wenn man das mittlerweile differenzierter betrachten müsse: „Heute ist der Zutritt zu Finanzdienstleistungen unabhängig von Zeit und Raum.“ An der Nähe zum Kunden ändere sich dadurch nichts.

Ganz nah am Thema bewegte sich auch der unterhaltsame Teil des Abends. Die mehrfach preisgekrönten Künstler von Jonglissimo erzählten ihre ganz eigene Sparkassen-Geschichte mithilfe von Licht, Farbe und – natürlich – Bewegung: Sie spielten mit innovativer LED-Technik, um traditionelle Jonglage auf die Höhe der Zeit zu führen. Sie zündeten ein Ideenfeuerwerk aus Pantomime und Musik, projizierten Anzüge auf weiße Overalls oder Fantasie und Farbe an mitunter etwas wackelige Wände.

Sie holten Träume auf den Boden des Machbaren, schossen dafür andere zwischendurch mutig und kraftvoll in den Himmel. Warfen Keulen, fingen auf, wagten den Neustart. Doch manchmal knipsten sie auch die Lichter aus – wie das eben so ist, mittendrin im richtigen Leben.