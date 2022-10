Großer Ehrungsabend beim DRK Lüdenscheid

Von: Torben Niecke

Karl Heinz Hamm (links) wurde für seine 200. Blutspende ausgezeichnet. © Torben Niecke

Leckere Reibekuchen und ein großes Dankeschön. Der Ortsverband Lüdenscheid des Deutschen Roten Kreuzes Lüdenscheid empfing am Mittwochabend die regelmäßigen Lüdenscheider Blutspender im DRK-Heim an der Hochstraße.

Lüdenscheid - „Es ist sehr schön, dass heute Abend so viele von euch hier sind.“ So begrüßte Lüdenscheids DRK-Präsidentin Susanne Mewes die mehr als 30 Jubilare und bedankte sich für die Treue und die Bereitschaft zur Blutspende, ehe für alle Anwesenden Reibekuchen mit Apfelmus und Rübenkraut serviert wurden.

Während des Essens ergriff Sabine Gräfe-Schmidt, Referentin für Spendenorganisation beim Blutspendedienst Hagen, das Wort und betonte, wie wichtig die unentgeltliche Blutspende sei. „Mit nur einer Spende hilft man im Schnitt drei Personen. Acht von zehn Menschen sind in ihrem Leben irgendwann einmal auf eine Blutkonserve angewiesen“, betonte sie. Blutkonserven würden nicht nur bei Transfusionen zum Einsatz kommen, sondern hätten auch viele andere Verwendungszwecke – wie zum Beispiel bei der Entwicklung und Produktion von Medikamenten, oder der Behandlung von Krebspatienten. Gräfe-Schmidt gab bekannt, dass auch im kommenden Jahr die monatliche Blutspende für die Lüdenscheider in der historischen Schützenhalle am Loh stattfinden wird, da man dort besser auf mögliche Veränderungen der Corona-Maßnahmen reagieren könne.



Gestärkt ging es an die Ehrungen. „200 Spenden, das sieht man auch nicht so oft. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, so eine Urkunde jemals ausgestellt zu haben“, hob Susanne Mewes den Jubilar Karl Heinz Hamm hervor. Aber auch die anderen Jubilare kamen nicht zu kurz. Zusammen mit den Blutspende-Beauftragen Christiane Lauing (Lüdenscheid) und Laura Schulte (Brügge) überreichte Mewes Urkunden, Anstecknadeln, Gutscheine und Präsentkörbe an die zahlreich erschienenen zu Ehrenden und hofft, viele der Spender auch zum nächsten Jubiläum wieder begrüßen zu können.



Die Jubilare, die zum 25. und 50. Mal zum Blutspenden gegangen waren. © Torben Niecke

Die Blutspender, die für ihr 75. Blutspende-Jubiläum ausgezeichnet wurden. © Torben Niecke

Die Blutspender, die für ihr 100. und 125. Spenden-Jubiläum geehrt wurden. © Torben Niecke

Diese Blutspender feierten ihr 175. und 200. Spenden-Jubiläum. © Torben Niecke

Geehrt wurden Sibyll Hölscher Medernach (25 Spenden) Christiane Toms, Elke Castel, Gunda Seckelmann, Hans Günter Markus, Jörg Günther, Michael Bieker, Petra König, Tobias Hornemeier, Uwe Walter, Volker Dreschsel, Walter Assmann (jeweils 50 Spenden), Antje Klittich, Inge Eick, Johannes Hunstiger, Jörg Märtens, Markus Vogt, Olaf Schmidtmann, Petra Pelegrien, Renate Broig, Sigismund Patzer, Thomas Beier, Ulrich Castel (jeweils 75 Spenden), Dirk Petroschka, Dirk Wengenroth, Eberhard Schmale, Iris Patzer, Jens Albers, Joachim Jürgens, Reimund Müller, Udo Elverfeld (jeweils 100 Spenden), Udo Sander (125 Spenden), Klaus Künzel, Manfred Gralow, Dierich Broer (jeweils 175 Spenden) und Karl Heinz Hamm (200 Spenden)