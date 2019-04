Großeinsatz am Ex-Möbelhaus: Polizisten umstellen Gelände, dann entdecken sie zwei Männer

Nach Zeugenhinweis in Lüdenscheid

+ © picture alliance / dpa Auch Diensthundeführer waren in Lüdenscheid im Einsatz (Symbolbild). © picture alliance / dpa

Lüdenscheid - Großeinsatz an einem ehemaligen Möbelhaus an der Kalver Straße in Lüdenscheid: Nach Zeugenhinweisen hat die Polizei das Gebäude umstellt, dann entdecken die Beamten zwei Männer auf dem Dach.