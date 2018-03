Große Wiedereröffnung: Hunderte stürmen C&A

Lüdenscheid - Um einen der vorderen Plätze zu ergattern, postierten sich die ersten Kunden Donnerstagmorgen bereits ab 8 Uhr im Erdgeschoss des Stern-Centers: Fast 500 Leute warteten dort gespannt auf die Wiedereröffnung der C&A-Filiale nach dem Umbau.

Die ersten Hundert durften sich zudem über Einkaufsgutscheine im Wert von bis zu 100 Euro freuen. „Das ist heute einfach ein Gänsehaut-Feeling“, sagte C&A-Filialleiterin Helga Vogel sichtlich erfreut. „Wir haben das Equipment und alles für die Umsetzung des Umbaus bekommen – die Mitarbeiter haben dem Laden das Leben eingehaucht. Wir sind richtig stolz, es steckt viel Herzblut hier drin.“

Zuvor hatte Helga Vogel gemeinsam mit Bürgermeister Dieter Dzewas pünktlich um 11 Uhr zur Schere gegriffen und das rote Band am Eingang zur offiziellen Eröffnung durchgeschnitten.

Neues Store-Konzept

Laut ertönte die Musik aus den DJ-Boxen und die Mitarbeiter reihten sich im Eingangsbereich auf: Zum Takt der Musik klatschten und jubelten sie zur Begrüßung der Kunden. Bereits nach etwa drei Minuten waren die hundert Einkaufsgutscheine verteilt. „Wahnsinn!“, zeigten sich die Mitarbeiter immer wieder überrascht von der großen Resonanz.

+ Stundenlang warteten die Besucher im Stern-Center und standen für die C&A-Wiedereröffnung an. © Nougrigat Mit dem Umbau geht auch ein neues Store-Konzept einher: Die Räume sind offener gestaltet und die Waren neu präsentiert. Ein entsprechendes Lichtsystem, Farbgebung und Schaufenster sollen das Angebot künftig entsprechend hervorheben. Besonders stünden jedoch die Bedürfnisse der Kunden im Vordergrund.

Weitere Aktionen zur Eröffnung folgen

Lüdenscheid gehöre deutschlandweit zu den ersten Standorten, an denen das neue Store-Konzept umgesetzt wurde, sagte Vogel. Der Einzelhandel habe es in der heutigen Zeit immer schwerer; besonders Modehäuser stehen in großer Konkurrenz zum Online-Handel.

Mit dem Umbau wolle C&A in Lüdenscheid eine Art Zeichen setzen. „Wir sind sehr stolz auf das Konzept.“

Heute und Samstag sollen weitere Aktionen zur Eröffnung folgen: Darunter die sogenannten „Living Girls“, lebendige Schaufensterpuppen; außerdem erwarte die Besucher am Samstag im C&A ein gezieltes Angebot für Kinder und Familien.