Große Resonanz auf „ALLES.UND BUTTER.“ - "Was für eine herzerwärmende Aktion"

Lüdenscheid – Mitten in der Corona-Krise wird die Stadt von einer Welle der Hilfsbereitschaft erfasst. Am ersten Tag der Aktion „ALLES. UND BUTTER“ waren die Initiatoren überwältigt von den Reaktionen und sagen Danke.

Mehr als 100 Lüdenscheider spendeten Beträge zwischen 10 und 1 000 Euro für die Unterstützung von Menschen in Not in ihrer Stadt. Innerhalb weniger Stunden kam am Freitag so eine stattliche Summe zusammen, die vollständig für den Zukauf von Lebensmitteln, Grundnahrungsmitteln und Getränken eingesetzt wird.

Zudem spendeten mehrere Lüdenscheider Gastronomen, die wegen der Corona-Erlasse ihre Restaurants schließen mussten, frische Ware. Zusammen mit dem, was die Lüdenscheider Tafel am Montag einsammelt, werden anschließend Pakete für die Armen, Kranken und Schwachen gepackt. „Was für eine tolle und herzerwärmende Aktion! Ich finde es super!!! Danke an alle Helfer“, schrieb eine Frau bei Facebook.

Innerhalb weniger Stunden meldeten sich rund 100 Familien und Einzelpersonen

Die Botschaft der Initiative „ALLES. UND BUTTER“ kommt an: Rund 100 Familien und Einzelpersonen meldeten sich allein bis gestern Abend beim Verein Glücksbringer e.V., der die Aktion mit der Lüdenscheider Tafel und dem Verein „Willi & Söhne“ ins Leben gerufen hat. Darunter sind viele Rentner sowie Alleinerziehende, die das Haus wegen der Kinder derzeit nicht verlassen können.

Eine Mutter schrieb: „Wir haben vorher das Angebot der Lüdenscheider Tafel genutzt, das uns seit der Schließung sehr fehlt. Wir haben keine bestimmten Ansprüche und freuen uns über alles, was wir bekommen. Gott segne Sie!“

Eine Anmeldung für Menschen, die Unterstützung benötigen, ist noch möglich

Noch bis Sonntag, 22. März, 15 Uhr können sich Menschen, die Hilfe oder Unterstützung benötigen, per E-Mail an ln@mzv.net für die Aktion anmelden (Bitte Name, Adresse, Anzahl der Personen im Haushalt und unerwünschte Ware angeben). Wenn es bei ihnen dann am Dienstag klingelt und sie die Tür öffnen, steht davor ein liebevoll gepacktes „ALLES. UND BUTTER“-Paket. Die Aktion wird in den Folgewochen fortgesetzt.

Hier gibt es alle Informationen zum Ablauf der „ALLES. UND BUTTER“-Hilfsaktion in Lüdenscheid.

Spendenkonto

Glücksbringer e.V., IBAN: DE20 4585 0005 0000 120303 Sparkasse Lüdenscheid Das Stichwort lautet: ALLES.UND BUTTER. Es gibt auch digitale Bezahlmöglichkeiten - ganz einfach auf der ALLES.UND BUTTER-Seite bei Leetchi.