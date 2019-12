Große Party mit Oli.P und Team Rhythmusgymnastik: Hier gibt's Tickets

Sause in der Schützenhalle

+ © Archivfoto: Yasmin Alijah Oli.P im ehemaligen Johnny Mauser Club in Lüdenscheid © Archivfoto: Yasmin Alijah

Lüdenscheid – Das Team Rhythmusgymnastik aus Köln, Soap-Star und Chartstürmer Oli.P (Petszokat) sowie Evil Jared, Bassist der Rock-Band Bloodhound Gang und ehemaliges Ensemblemitglied von Circus HalliGalli, werden am Samstag auf der Bühne in der Schützenhalle am Loh für Partystimmung sorgen.