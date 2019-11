Große "Fridays for Future"-Demo: Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt

+ © Archiv: Birke "Fridays for Future" in Lüdenscheid. © Archiv: Birke

Lüdenscheid – „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, heißt es am Freitag wieder in Lüdenscheid. Die heimischen „Fridays for Future“-Aktivisten planen anlässlich des vierten globalen Klimastreiks eine große Demonstration auf dem Rathausplatz.