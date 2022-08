Neue Azubis im MK: Schicken Sie uns Ihre Fotos

Von: Jan Schmitz

Saskia Reins, Lydia Emilie Gutland, Sara Hildebrecht und Lena Rauer haben ihre zweieinhalbjährige Berufsausbildung zur Justizfachangestellten am Lüdenscheider Amtsgericht begonnen. Mit ihm Bild: Ausbildungsleiterin Melanie Arslan-Beer, Amtsgerichtsdirektorin Susanne Kuschmann und Ausbildungsleiterin Judith Neuhaus. © Cedric Nougrigat

Für tausende junge Menschen hat in dieser Woche ein neuer Lebensabschnitt begonnen: Mit ihrem Ausbildungsstart haben sie den ersten Schritt ins Berufsleben gemacht. Wir stellen sie im Rahmen der großen Azubi-Aktion vor - und Sie können mitmachen.

Lüdenscheid - Wie hier am Amtsgericht Lüdenscheid (Foto) haben am Montag tausende Auszubildende im Märkischen Kreis einen großen ersten Schritt ins Berufsleben gemacht.

Vorstellung der Azubis in Wort und Bild

Unsere Zeitung bietet auch in diesem Jahr allen Ausbildungsbetrieben im Kreis – vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum Großkonzern – die Möglichkeit, sich und ihre neuen Auszubildenden im Bild und mit einem kurzen Text in der Zeitung und auf unserer Internetseite come-on.de vorzustellen.

Wer an unserer Azubi-Aktion teilnehmen möchte, schickt ein Foto mit den neuen Azubis an die E-Mail-Adresse aktion@mzv.de. Bitte geben Sie die Vor- und Zunamen der Auszubildenden sowie den Namen des Fotografen an. Für die Veröffentlichung entstehen keine Kosten.