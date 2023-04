Angst um Nahrungsmittel: Großdemo von Alkoholgegnern 1922 in Lüdenscheid

Von: Susanne Kornau

Die Wever-Bilder, um die Otto Brauckmann seine Arbeitswelt-Serie aufgebaut hat, führen zu vielfältigen Reaktionen unserer Leser beim Autor. So landete auch eine Kopie dieses Trödelmarkt-Fundes bei ihm, zu dem allerdings nähere Angaben fehlen. © Heinz Wever

Im November 1922 wird Lüdenscheid Schauplatz einer Großdemo: Weil für die Schnapsherstellung Nahrungsmittel vergeudet würden, forderten die Massen eine Anti-Alkohol-Kampagne.

Lüdenscheid – Die Recherchen, Erinnerungen und Anekdoten von Otto Brauckmann erlauben Einblicke in eine Arbeitswelt, die heute nur noch schwer vorstellbar ist: Lärm, Dreck, weite Wege, schwerste körperliche Arbeit, nachlässiger Umgang mit gefährlichen Stoffen und Müll, fehlender Überblick über Material und Kosten sowie ein Akkord-Abrechnungssystem, das stets Anlass zu Beschwerden gab – eine Balance von Leben und Arbeiten, schlankem Management und Prozessoptimierung, Klima und Umwelt war noch weit weg.

Dass auch Alkoholkonsum eine wesentliche Rolle spielte, ist nicht nur in der alten Arbeitswelt ein Thema gewesen. Brauckmann erzählt die Anekdote, dass dem Jubilar Ernst Stute, bekannt für seine präzise Arbeit an der Handspindelpresse, eine Flasche Schnaps lieber war als ein Orden. Dass er sie sofort bekommen haben soll, wirft ein Licht auf den Alltag in den Betrieben.

Das Problem war ein drängendes im vorigen Jahrhundert, wie ein Blick in die Zeitung auf ein herausragendes Ereignis von vor rund 100 Jahren zeigt. „Mehrere Bürger“ äußerten sich am 7. November 1922 im Generalanzeiger zu den „Wirkungen des Alkohols“, vor allem angesichts vieler nächtlicher Ruhestörungen, die ihrer Ansicht nach nicht konsequent geahndet würden. So heißt es dort unter anderem: „Wohl noch niemals hat die Schützenhalle einen so gewaltigen Zustrom von Jung und Alt aus allen Ständen gesehen, wie jüngst in der Versammlung, als der Franziskaner-Pater Elpidius über die Alkoholfrage sprach. Die ganze Woche hindurch war in allen Fabriken, Werkstätten, Büros und überall, wo man sich traf, die Rede von dem überwältigenden Eindruck der Versammlung und man kann wohl sagen, daß er jeder Mann, mag er mehr oder weniger auf dem Standpunkte der Antialkoholbewegung stehen, aus dem Herzen gesprochen hatte, ausgenommen jenen 5 oder 600 Trunkenbolden, die sich in Lüdenscheid befinden sollen und dem Gesindel, welches sich allwöchentlich in den Nächten von Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag gröhlend in den Straßen herumtreibt und den Bürgern die Nachtruhe raubt.“ Offensichtlich war auch „der Herr Oberbürgermeister“ bei der Versammlung zugegen um zu bekräftigen, dass man der Antialkoholbewegung „das größte Interesse entgegenbringt“.

Frevel der Vergeudung

In dieser Stimmungslage kündigte sich eine „große Demonstration am nächsten Sonntag nachmittag“ an – aber nicht wegen des betrunkenen Gesindels. Angesichts großer Not und Inflation fand sich eine handfeste Begründung für die Anti-Alkohol-Kampagne: Nahrungsmittelknappheit. Man beeilte sich zu versichern, dass sich Teilnehmer nicht zur Abstinenz verpflichteten. Die Demonstration, so schrieb der Generalanzeiger am 17. November 1922, richte sich vielmehr an alle, „die über den Frevel der Nahrungsmittelvergeudung empört sind. Wir wollen demonstrieren, weil jetzt, wo viele noch ohne Kartoffeln sind, 20 Prozent dieses wichtigsten Nahrungsmittels, das sind bei 40 Millionen Tonnen Ernte etwa 13 (dreizehn!) Zentner pro 5köpfige Familie, verbrannt werden, wir wollen protestieren, weil jetzt, wo das markenfreie Brot per Pfund etwa 150 M kostet, unsere beste Gerste, aus der vorzügliches Brot bereitet werden kann, in Millionen von Zentnern verbraut wird. Wir protestieren, weil jetzt, wo die Kohlen so teuer sind, ungeheure Mengen davon in der Alkoholindustrie verbraucht werden. Allein um diese Dinge handelt es sich.“

Freibier aus Dortmund

Bierernst wird das Thema trotzdem nicht behandelt. Tags drauf hat der Generalanzeiger erste Reaktionen gesammelt: „Die Demonstration gegen den Alkohol am Sonntag nachmittag 3 Uhr auf dem Schützenplatz ist in aller Leute Mund. Die tollsten Gerüchte schwirren durch die Stadt: Von Dortmund sollen sieben große Fässer Freibier sich in der Richtung Lüdenscheid in Bewegung gesetzt haben, um die Stimmung zu heben. Außerdem beabsichtigten die Alkoholkranken der Stadt eine Gegendemonstration. Das könnte ja nett werden. Solche Gerüchte beweisen, daß es sich hier um eine Volkssache handelt, die jeden angeht. Die Urteile sind natürlich sehr verschieden. Die einen behaupten: Wenn heute in Lüdenscheid abgestimmt würde, so würden 90 Prozent für völliges Alkoholverbot stimmen wie in Bielefeld, andere dagegen meinen: Deutschland werde immer das Land des Biers bleiben, so gewiß Lüdenscheid auf einem Berge liege.“

„Ein voller Erfolg“

Die Demonstration selbst war nach Ansicht des Generalanzeigers „ein voller Erfolg der Alkoholgegner“, wie die Zeitung am 21. November berichtete. Man zeigte sich erstaunt, wie viele dem Aufruf tatsächlich gefolgt waren. Das Ereignis muss in der Tat eindrucksvoll gewesen sein:

„Ein von drei Musikkapellen begleiteter Zug von mehreren Tausenden, jung und alt, zog durch die von einer zahllosen Menge besetzten Straßen. Viele Fähnlein und Wimpel und eine Menge von alkoholgegnerischen Plakaten belebten das Bild. Ein stolzer Reiterbursch an der Spitze mit einem blauen Wimpel mit der Inschrift ,Alkoholverbot‘ gab dem Ganzen ein kampf- und jugendfrohes Gepräge. Am Gesang aus frischen Kehlen merkte man: Hier zieht eine neue Zeit herauf, ein neues, besseres Deutschland. Am Zuge wirkten die verschiedensten Kreise mit, ein schönes Bild von Einigkeit. Christliche Vereinsabzeichen wechselten ab mit den leuchtenden roten Schärpen der Arbeiterabstinenten und den blauen Weltkugeln der Guttempler. Bald hörte man einen Sozialistenmarsch, bald ein Lied vom Zug nach Kanaan, und dazwischen nach einer Landsknechtmelodie den frischen Sang. (...) Die Jugend hatte sich das Vergnügen gemacht, in bildlicher Darstellung das Saufstudententum an den Pranger zu stellen. Am Zuge nahmen auch angesehene Mitglieder unserer besten Kreise, der Stadtverordnetenschaft sowie der evangelischen und katholischen Geistlichkeit teil.“

Um die 30 000 Einwohner dürfte die Stadt in jenen Jahren gezählt haben, legt man Angaben zur Einwohnerzahl nach dem Ersten Weltkrieg zugrunde. Angesichts dessen ist der Betrieb an jenem Wochenende mit Tausenden von Teilnehmern und Zuschauern bemerkenswert.

Am Ende jedenfalls wurde eine gemeinsame Entschließung „mit großem Beifall angenommen“: „Die 5000 Teilnehmer der Lüdenscheider Alkoholgegnerkundgebung am 19. November 1922 fordern von der Regierung im Hinblick auf unsere Not ein Verbot der Herstellung von jeglicher Art Branntwein und Starkbier. Wir verlangen das Gemeindebestimmungsrecht.“ Zur Abschlussfeier fanden sich noch 1100 bis 1200 Menschen in der Erlöserkirche zusammen – „ein denkwürdiger Tag“.

Vielleicht stand der von Heinz Wever später porträtierte Maschinenarbeiter Ernst Stute damals sogar in der Menge. Falls ja, hat die Anti-Alkohol-Demo bei ihm offensichtlich nicht gewirkt.