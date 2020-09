Für den Fall einer Katastrophe: Sirenen heulen im ganzen MK - außer in einer Stadt

In Lüdenscheid bleiben die Sirenen auch in diesem Jahr noch stumm.

In ganz Deutschland werden am kommenden Donnerstag die Warnsirenen ertönen. In ganz Deutschland? Nein! In Lüdenscheid bleiben die Sirenen auch in diesem Jahr stumm. Hier ist man noch nicht einsatzbereit.

Lüdenscheid - Im Januar 2019 hatte Stadtpressesprecherin Marit Schulte berichtet, „schon bald“ könnten die ersten Sirenen in der Bergstadt ertönen. Nach und nach sollten sie an 29 Standorten angebracht werden. Die Ausschreibungen für eine entsprechende Firma sind mittlerweile erfolgt und die Arbeiten laufen. Dies bestätigte Marit Schulte jetzt. Im nächsten Jahr sei Lüdenscheid dann sicherlich dabei.

16 der 29 Standorte sind nach ihren Angaben städtische Flächen, darunter Schulen, Kindertagesstätten, Feuerwehrgerätehäuser, das Klinikum und die STL-Verwaltung. An zwei Standorten sollen die Sirenen auf einem Mast angebracht werden, weil dort keine Gebäude vorhanden sind.

Planungen seit 2017

Bereits 2017 hatten die Planungen zur Installation eines Sirenennetzes in Lüdenscheid begonnen: Damit beauftragt hatte die Stadtverwaltung Planer der Bergmann Engineering GmbH, die damals eine erste Übersicht im Bau- und Verkehrsausschuss vorgestellt haben. Durch die Auswahl der Standorte soll der Alarm in Zukunft im ganzen Stadtgebiet hörbar sein. Laut damaligem Beschlussvorschlag handelt es sich bei den Sirenen um eine kleinere Variante mit vier Hörnern. In einer größeren Form sei der Schallpegel zu enorm.

Im restlichen Märkischen Kreis wird es am nächsten Donnerstag aber laut: Sämtliche Sirenen werden am 10. September pünktlich um 11 Uhr ausgelöst. Sirenen und Lautsprecherwagen fangen an zu heulen und die Handy-Warn-App Nina versendet eine Probewarnmeldung. Eine solche Warnübung wird das erste Mal bundesweit durchgeführt.

Abbau nach dem Kalten Krieg

Im Märkischen Kreis löst die Kreisleitstelle der Feuerwehr um 11 Uhr den Warnton für das gesamte Kreisgebiet aus. In einigen Städten und Gemeinden, so in Lüdenscheid, waren Ende der 80er-Jahre die Sirenenanlagen abgebaut worden – wie es nach dem Kalten Krieg durch den Bund beschlossen worden war.

„Wir stehen hier im Kreis mit unser Infrastruktur schon gut da“, sagt Kreisbrandmeister Michael Kling. „Die meisten Kommunen stellen aktuell auf elektronische Sirenen um oder haben das bereits getan.“ Die Kreisverwaltung wird im Rahmen des Warntages eine mobile Sirene auf dem Dach des Kreishauses an der Heedfelder Straße platzieren.

Auch Nina warnt die Märker

Das Ziel des Warntages ist, dass die Bevölkerung sich mit den Signalen auskennt und im Falle einer Notlage weiß, was zu tun ist. Das können beispielsweise Erdbeben, Unwetter, Schadstoffaustritte oder Brände sein. Je nach Fall kommt die Warnung dann vom Bund, vom Land NRW oder bei lokalen Ereignissen vom Kreis und den Städten. Auch der Deutsche Wetterdienst kann Warnungen veranlassen.

Die Warn-App Nina gibt es seit drei Jahren. Sie wird seither auch in der Kreisleitstelle genutzt. Bei gefährlichen Situationen werden so Warnungen an die Bevölkerung gegeben. Der Kreisbrandmeister empfiehlt jedem, sich die kostenlose Anwendung auf sein Smartphone zu laden.

Hör mal, was da heult!

Bei den akustischen Warnsignalen ist zwischen Warnung und Entwarnung zu unterscheiden: der auf- und abschwellender Heulton über eine Minute bedeutet, dass Gefahr im Verzug ist. In diesem Fall sollen Bürgerinnen und Bürger auf Durchsagen achten und das Radio einschalten. Als Entwarnung gilt ein gleichmäßiger Heulton, der ebenfalls eine Minute lang erklingt.