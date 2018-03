Assistenzen für die "Lichtrouten"

Lüdenscheid - „Das Internationale, das Lüdenscheid hat, finde ich sehr spannend.“ Insofern träumt der Lüdenscheider Lichtkünstler Tom Groll davon, dass vom 28. September bis 7. Oktober babylonisches Sprachgewirr die dunkeln Straßen Lüdenscheids erhellt: „Es wäre toll, zu den ,Lichtrouten’ interkulturell und interreligiös Führungen in verschiedenen Landessprachen anbieten zu können.“ An ausgewählten Orten der Innenstadt zeigen internationale Künstler zeitgenössische Kunst, die Licht als Material oder Medium nutzt.

Ohne Zweifel werden in diesen beiden Wochen tausende Besucher durch die nächtlichen Straßen bummeln. Grund genug, den Besuchergruppen an die hundert Begleiter an die Seite zu stellen. „Assistenzen“ nennt das Kuratorenteam Tom Groll und Bettina Pelz die Begleiter. „Sie sind das Bild des Projektes“, sagt der Lichtkünstler und möchte mit ihnen Schnittstellen öffnen zu allen Nationen, die in Lüdenscheid leben.

Seit der Gründung der „Lichtrouten“ im Jahr 2002 ist dies die achte Auflage des internationalen Kunstprojektes. Die Lüdenscheider „Lichtrouten“ gehörten neben „LUX Helsinki“ und „Fetes des Lumieres“ Lyon zu den ersten Lichtkunstfestivals, die sich erfolgreich international positionieren konnten. Die Assistenzen sind seit der ersten „Lichtrouten“-Aktion ein fester Bestandteil des Projektes. Sie sind die Ersten, die das Programm kennen, die die Künstler treffen und die die Produktion begleiten.

Groll: „In der Regel sind das rund 20 Installationen. Es muss immer jemand dabei sein, der zu der Installation etwas sagen kann.“ Wichtiger Ankerpunkt seien dabei immer auch die Standorte und ihre Geschichte. Gesucht werden ab sofort Freiwillige, die mit Interesse und Engagement die Publikumsbetreuung übernehmen wollen. Wer sich eine Lichtrouten-Assistenz vorstellen kann, wird geschult und mit einer Reihe von Workshops vorbereitet.

Bettina Pelz und Tom Groll sowie ausgewählten Experten leiten diese Workshops. Die Vorbereitungstermine dazu stehen schon fest. Sie finden immer donnerstags von 18 bis 21 Uhr in der Phänomenta statt. Die Termine: 5. April Einführung Lichtrouten 2018 _ Grundlagen Licht in der Bildenden Kunst ; 3. Mai Einführung Lichtrouten 2018 und Vorstellung der Künstler; 7. Juni Einführung in die Stadtgeschichte und Vorstellung der Standorte; 5. Juli Einführung in die Kunstvermittlung und Publikumsbegleitung sowie Vorstellung der Technik Während der Sommerferien vom 16. Juli bis zum 28. August 2018 gibt es eine längere Pause. Am 12. und 19. September beginnt das Training: Reden über Kunst und Stadtgeschichte.

Der gemeinsame Rundgang ist für den 26. September vorgesehen, die Generalprobe einen Tag oder besser eine Nacht später. Am 28. September gibt’s nachmittags Kurzvorträge aller Künstler. Für diejenigen, die interessiert sind, Führungen zu übernehmen, gibt es weitere Termine. Die Teilnahme an allen Workshops ist kostenlos, eine Vergütung für die Beteiligung als Publikums-Assistenz oder als Kunstvermittler ist nicht vorgesehen. Interessierte können sich melden bei Katja Schlorff beim Lüdenscheider Stadtmarketing, Tel. 0 23 51/97 469 23.