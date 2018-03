GroKo: Erleichterung über Ende der "Hängepartie"

Lüdenscheid - Das „Ja“ der SPD-Mitglieder zu einer großen Koalition löste bei den heimischen Politikern am Sonntag vor allem eines aus: Erleichterung darüber, dass die mehrmonatige Hängepartie nach der Bundestagswahl im September beendet ist und in Berlin nun wieder eine Regierung gebildet werden kann.

Bereits seit dem Morgen hatte SPD-Landtagsabgeordneter und Stadtverbandsvorsitzender Gordan Dudas die Medien verfolgt. „Ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht, aber ich akzeptiere die Entscheidung natürlich“, machte er im LN-Gespräch deutlich und freute sich über die große Beteiligung der SPD-Mitglieder. „Ich gehe jetzt davon aus, dass die im Vertrag ausgehandelten Inhalte nun auch umgesetzt werden.“

Gut gefallen habe ihm in den vergangenen Monaten die intensive Diskussion innerhalb der Partei: „Der Umgang der Befürworter und Gegner war fair und sachlich, aber in der Sache hart.“ Nun komme es darauf an, den Erneuerungsprozess der Partei auch weiterhin kritisch und konstruktiv zu begleiten. „Denn dass dieser Prozess zwingend notwendig ist, steht außer Frage. Wir müssen das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen.“

Dudas forderte daher nicht nur die Basis dazu auf, ihren Sachverstand und ihre Leidenschaft in die inhaltliche Positionierung einzubringen, sondern lud auch die Öffentlichkeit dazu ein. „Denn wir brauchen in diesem Land eine funktionierende Sozialdemokratie.“

„Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Das ist gut für dieses Land und gut für Europa. Deutschland braucht eine stabile Regierung – eine solche Hängepartie wie zuletzt kann sich das Land nicht leisten“, freute sich SPD-Fraktionsvorsitzender Jens Voß als Befürworter der GroKo.

Wichtig sei auch die Deutlichkeit des Ergebnisses als Legitimation für die weitere Arbeit. „Denn es gab für beide Seiten gute Argumente, auch ein Nein wäre nachvollziehbar gewesen“, sagte Voß weiter.

Für die neue GroKo wünsche er sich, dass mehr Positionen des SPD-Wahlprogramms umgesetzt werden und die Außendarstellung eine andere werde. „Denn vieles, was bei Gesetzgebungen auf das Konto der SPD ging, ist in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so angekommen.“

„Ich bin froh, dass nun endlich eine Regierung gebildet werden kann. Das erwarten die Bürger“, äußerte sich auch der Lüdenscheider CDU-Vorsitzende Ralf Schwarzkopf und zeigte sich zufrieden mit dem doch klaren Ergebnis.

Nun werde es um das Personal sowie die Umsetzung des Koalitionsvertrages gehen. „Da gibt es doch vieles, mit dem man loslegen kann.“ Und: „Am Ende wird man sich an den Ergebnissen messen lassen müssen.“