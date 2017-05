Dritte Thekentour nach gleichem Konzept

+ © Jutta Rudewig Wie im vergangenen Jahr startet die Thekentour wieder auf dem Sternplatz. © Jutta Rudewig

Lüdenscheid - 30 Theken, 30 Schnäppchen, 10 Bands, zwei Aftershowpartys und einen Bierwagen kündigen Willi & Söhne für die dritte Thekentour in der Lüdenscheider Innenstadt an. Die findet am Samstag statt.