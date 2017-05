Familientag und "Ladies Night" auf der Steinert-Kirmes

Lüdenscheid - Ob Achterbahn, Gruselspaß, Autoscooter oder Kinderkarussell – auf „der größten Kirmes im Sauerland“ gibt es für jeden Besucher das passende Fahrgeschäft. Auch Los- und Schießbuden, Getränkewagen und verschiedene Essensstände stehen auf dem Festplatz an der Hohen Steinert.

Seit Freitag öffnet die Steinert-Kirmes täglich ab 15 Uhr ihre Pforten. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder einige Besonderheiten: Am Dienstag ist Familientag auf dem Platz. An teilnehmenden Ständen gibt es ermäßigte Preise.

Zum ersten Mal findet am Samstag eine „Ladies Night“ statt. Die Veranstalter versprechen vergünstigte Preise speziell für Frauen. Ab 18 Uhr erhalten die Frauen am Eingang ein Bändchen, mit dem sie an den Fahrgeschäften einen Rabatt von 50 Prozent bekommen. Auch an „Herren, die sich sichtbar als Damen zu erkennen geben“ werden Bändchen verteilt. 500 Bänder gibt es. „Pünktlichkeit zahlt sich an diesem Abend aus“, heißt es auf der Internetseite der Steinert-Kirmes.

Am Freitag gibt es zum Abschluss ein zweites Feuerwerk ab circa 22.45 Uhr. Die Kirmes geht allerdings noch bis einschließlich Sonntag. Dann sowie Dienstag und Donnerstag schließt die Kirmes um 22 Uhr. An den anderen Tagen hat sie bis 24 Uhr geöffnet.