Größerer Polizeieinsatz nach Massenschlägerei im Lüdenscheider Rosengarten

Tja, Gewaltdelikte ist halt so ein Ding... Wie sagte der Oberpolizist? Das Ordnungsamt würde ihre Arbeit mit den Corona Bußgeldern nicht richtig machen, seine Beamten schreiben sehr viele Anzeigen, man sei "konsequent". Wenn man gegen Gewaltdelikte auch so "konsequent" wäre, so wäre Lüdenscheid sicherer. Aber hey, Corona Verstöße aufschreiben und an Stellen blitzen, die weder vor Altenheimen, Schulen oder Kindergärten gemacht werden, geschweige an Unfallschwerpunkten, ist halt Arbeit die man sich nicht machen will, an solchen Orten würde man halt kaum was an Geld verdienen. Auf meinen Vorschlag, alle Polizisten in zweier Teams in Lüdenscheid zu verteilen hört ja niemand, wäre ja zu einfach. Anstatt Lüdenscheid sicherer zu machen, kontrolliert man lieber Corona Verstöße oder kontrolliert Geschwindigkeitsverstöße, wo keine Gefahr für umliegende Menschen besteht.

