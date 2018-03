Grippewelle: Keine Entspannung am Klinikum Lüdenscheid

Weiterhin hohes Patientenaufkommen

Lüdenscheid - Die Grippewelle sorgt weiterhin für eine sehr angespannte Situation am Klinikum Lüdenscheid: Das Patientenaufkommen ist unverändert hoch, vermehrte Krankheitsfälle bei den Beschäftigen - auch am Wochenende ist keine Entspannung in Sicht.