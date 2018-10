DAK: Für diese Menschen ist die Grippe-Impfung kostenlos

Lüdenscheid - Die DAK Gesundheit in Lüdenscheid übernimmt die Kosten für die Grippe-Impfung. Aber nicht bei jedem.

„Wir wollen, dass Versicherte mit einem besonders hohen Risiko bestmöglich geschützt sind“, sagt Tina Herrmann von der DAK-Gesundheit in Lüdenscheid. Deshalb übernimmt die Krankenkasse bei Risikopatienten die Kosten für den diesjährigen Vierfach-Impfstoff.

Die Krankenkasse empfiehlt Betroffenen, sich bei ihrem Arzt beraten zu lassen. „Die Ärzte können bei besonders gefährdeten Patienten den Vierfach-Impfstoff auf Kassenrezept verordnen und die Impfung über Chipkarte abrechnen.“

Die STIKO (Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut) hatte den tetravalenten Impfstoff am 11. Januar nach der schweren Grippewelle im vergangenen Jahr in ihre Impf-Empfehlung aufgenommen.

Grundsätzlich empfiehlt die STIKO eine Grippeimpfung nur für Menschen, die ein hohes Risiko für einen schweren Grippeverlauf tragen: Ältere, chronisch Kranke und Schwangere. Auch alle, die solche Risikopatienten betreuen oder pflegen, sollten sich impfen lassen.

Informationen zu Impfungen gibt es auch im Internet unter www.dak.de/grippeimpfung.