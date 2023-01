Rod Steward und Leonard Cohen im mystischen Gewand

Von: Jutta Rudewig

Teilen

„The Gregorian Voices“ treten in der Christuskirche auf. © Pfeiffer

Im Rahmen ihrer Tournee gibt die Formation „The Gregorian Voices“ ein weiteres Konzert in Lüdenscheid: Am Montag, 27. Februar, treten die Sänger ab 19.30 Uhr in der Christuskirche auf. Das Programm lautet „Gregorianik meets Pop – Vom Mittelalter bis heute“.

Lüdenscheid – „Mit mystischen Klängen verzaubern die acht Sänger ihr Publikum. Kristallklare Tenöre und stimmgewaltige Baritone und Bässe lassen den Kirchenraum erbeben. Der Gesang der Gruppe schwebt durch Raum und Zeit und lädt die Zuhörer ein, abzuschalten und dem Alltag zu entfliehen“, heißt es seitens des Veranstalters.

Das Herausragende an diesem Chor sei, dass er die frühmittelalterlichen gregorianischen Choräle durch Pop-Songs bereichere und neu belebe. Eindrucksvoll würden berühmte Klassiker der Popmusik im gregorianischen Stil arrangiert und ohne instrumentale Begleitung interpretiert.



So ist beispielsweise Rod Stewards „I‘m Sailing“ in einer sakralen Modulation zu hören. Auch „Halleluja“, der bekannte Song von Leonard Cohen, steht auf dem abendlichen Programm in der Christuskirche.



Eintrittskarten für das Konzert

Tickets für das Konzert gibt es an den folgenden Vorverkaufsstellen: in Lüdenscheid in der Christus-Kirchengemeinde an der Bahnhofstraße 59, im Reisebüro Kattwinkel, Rathausplatz 17 sowie bei den Lüdenscheider Nachrichten an der Schillerstraße 20. Zu haben sind die Karten darüber hinaus im Internet unter: www.reservix.de. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 26 Euro und an der Abendkasse 29 Euro (Einlass und Abendkasse ab 18.30 Uhr).