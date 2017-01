Gregor Pallast eröffnet die Kleinkunsttage

Lüdenscheid - „Verwählt 2.0“ heißt das Programm, mit dem der Kabarettist Gregor Pallast am Freitag, 3. März, die 38. Lüdenscheider Kleinkunsttage eröffnen wird. „Der Mann ist Biologie- und Sozialkundelehrer und ein waschechter politischer Kabarettist der ersten Stunde“, charakterisiert Kulturhausleiterin Rebecca Egeling den Comedian, „ich finde ihn klug, spitz und distanziert.“

Die Bundesrepublik erscheint zunehmend als Kapitalgesellschaft, in der ein Politiker dann gut ist, wenn er trotz vieler Worte nichts sagt und sich kategorisch dem Eindruck erwehren kann, kompetent zu sein. Eben ein Experte aus einem Volk, das in der Schule längst nicht mehr Wissen ansammelt, sondern nur noch Suchbegriffe für Wikipedia. So beschreibt der Kabarettist sein zweites Soloprogramm: „Dabei scheint es niemanden zu stören, dass nur noch derjenige Erfolg hat, der sich kurzerhand die Position mit den meisten Anhängern zu eigen macht und dabei nicht auf bestimmte Ideen festgelegt ist.“ Als „Demokratie im Endstadium“ bezeichnet der Prix-Pantheon-Finalist 2016 das Dilemma.

In „Verwählt 2.0“ seziert der 38-Jährige mit chirurgischer Präzision dieses und andere Probleme in der Tradition eines Volker Pispers. Damit will er das Publikum der Kleinkunsttage überzeugen, denn wie in jedem Jahr sind die Gäste in der Garderobenhalle des Kulturhauses gleichsam auch die Jury. Auf den Tischen und Stühlen liegen Stimmkarten bereit, auf denen das Publikum Art des Vortrages, Ausstrahlung und Konzept einem Schulnotensystem gleich bewerten kann. Korrekt ausgefüllte Karten kommen am Ende der Kleinkunsttage in die Endausscheidung, dem Sieger unter den Kabarettisten winken neben der Trophäe 1500 Euro Preisgeld, gestiftet von der Sparkasse. Erst Mitte Dezember nahm der Vorjahressieger Thomas Schreckenberger seinen Preis in Empfang, denn traditionsgemäß kommt der Sieger zum Jahresende zurück nach Lüdenscheid und darf noch einmal spielen. -