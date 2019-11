Gregor Gysi hält Vortrag in Lüdenscheider Kirche

+ © dpa © dpa

Lüdenscheid – Für Redner mit spannenden Biografien, die mitunter auch polarisieren, ist die Gesprächsreihe „Grabt Brunnen, bevor der Durst kommt“ der katholischen Pfarrei St. Medardus bekannt. In diesem Jahr nun wird am Sonntag, 24. November, ein Mann als Gast erwartet, der eigentlich mit Kirche nichts zu tun hat – aber dennoch etwas über den Glauben zu sagen hat: Dr. Gregor Gysi, Rechtsanwalt und letzter Parteivorsitzender der SED in der DDR beziehungsweise der erste Vorsitzende der PDS und später Fraktionsvorsitzender der Linken im Deutschen Bundestag