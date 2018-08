Rockmusik mit Vollgas

Green Ink Machine gehörte am Donnerstagabend die Bühne auf dem Sternplatz.

Lüdenscheid - Der „Schrei nach Liebe“, 1993 als Rocksong von den Ärzten herausgebracht, hallte am Donnerstagabend laut und vernehmlich durch die Wilhelmstraße. Green Ink Machine war wieder in der Stadt, und auch diesmal mit Vollgas.

Die Remscheider Rocker fielen bereits im letzten Jahr beim Kultpark-Festival positiv auf. Ein Ritt durch die Rockgeschichte und jede Menge Action auf der Bühne.

Gut 200 Kultpark-Fans ließen sich das Spektakel auf dem Sternplatz nicht entgehen, tanzten und sangen in der Abendsonne. Auch am Freitagabend wird gerockt (bei Regen im Stock).

Am Samstagabend werden weitere drei Bands auf der Kultpark-Bühne erwartet (bei schlechtem Wetter ebenfalls im Stock, Knapper Straße 50). Hear Olympia ist eine fünfköpfige Band aus dem Westerwald, die sich den Punkrock auf die Fahnen geschrieben hat.

Skylight aus Meinerzhagen, machen seit 2006 zusammen Musik. Die Formation spielte Ende letzten Jahres im Panoptikum und hinterließ einen guten Eindruck. Die Musiker bieten Doublebass, Riffs und Soli, Balladen und markante Refrains, heißt es in der Ankündigung.

Die dritte Band nennt sich Soul Cages, kommt aus dem benachbarten Hemer und besteht seit Dezember 1990. In die Musik der Formation sind unterschiedliche Musikstile mit eingeflossen. „Es sollen dem Zuhörer bewusst Gefühle und Gemütsäußerungen dargeboten werden, was sich in den Texten widerspiegelt“, heißt es seitens der Band. Alle Kult-Park-Konzerte kosten wie immer keinen Eintritt und beginnen gegen 19 Uhr.