Mit Volldampf in die letzten beiden Wochen

Kultpark-Festival

+ © Rudewig Green Ink Machine spielen am Donnerstagabend auf dem Sternplatz. © Rudewig

Lüdenscheid - Nach der kleinen Pause geht es mit musikalischem Volldampf in die letzten beiden Kult-Park-Wochen. Am Donnerstagabend stehen Musiker auf der Bühne am Sternplatz, die schon im letzten Jahr im Kulturhausgarten überzeugten und damit, so Veranstalter Oliver Straub, „quasi gesetzt waren“.