Graupause beim Bautz 2023: Lünscher Punkrock mit System

Von: Fabian Paffendorf

Die Lüdenscheider Band Graupause tritt zum zweiten Mal beim Bautz-Festival auf. © Band/Nils Baukus

Wiederholungstäter in Sachen Bautz: Die Musiker der Lüdenscheider Deutschpunk-Formation „Graupause“ waren bereits bei der Festival-Premiere 2019 am Nattenberg mit von der Partie.

Lüdenscheid – Am Bautz-Samstag (19. August) wird Graupause abermals den Nachmittag auf der Collabo-Stage bestreiten. „Es wird das erste Heimspiel nach der Babypause für uns“, erklärt Sänger Sven Prillwitz.

Zwei Monate habe man sich als Band eine Auszeit gegönnt, da ein weiterer der musikalischen Mitstreiter nun in Vaterfreuden schwelgt. Allerdings sei das Konzert in der Heimatstadt nun nicht das erste, das man nach der Pause spielen werde. „Den Quasi-Probelauf für unseren Bautz-Auftritt werden wir schon eine Woche zuvor absolvieren. Am 12. August treten wir auf dem Meti-Festival in Düsseldorf auf“, sagt Sven Prillwitz. Das sei ein noch recht überschaubares und junges Punk-Festival, das seinen Ursprung auf einer Hochzeitsfeier gehabt habe. Auf einen Auftritt vor rund 350 Besuchern bereite man sich vor. „Bautz wird dann wohl die größte Nummer, die wir als Band in diesem Jahr reißen werden. Und insbesondere deshalb ist es eh schon superspannend“, meint Prillwitz. Obenauf freue man sich darauf, mit „geilen Bands“ wie Lionheart oder Stick to your guns die Bühne teilen zu dürfen.

Arbeit auf und hinter der Bühne

Ebenso mit Spannung erwarte man den Auftritt von „Idyll“, einer weiteren heimischen Band, deren Mitglieder einigen vielleicht auch noch aus der Vorgänger-Combo „Identify the Stereotypes“ bekannt sein könnten. „Gerade weil das Bautz ein so breit gefächertes Programm mit vielen verschiedenen Genres bietet, haben wir als Bands die Möglichkeit, auch Leute mit unserer Musik abzuholen, die uns vorher noch nicht kannten. Das ist schon eine coole Sache“. sagt der Graupause-Sänger.

Das Bautz-Wochenende wird aber für Sven nicht mit dem Auftritt seiner Band abgehakt sein, denn weitaus mehr Arbeit als auf der Bühne warte für ihn hinter den Kulissen andererseits in seiner Funktion als Sprecher der Stadt Lüdenscheid. Als solcher hat er auch die Öffentlichkeitsarbeit beim Bautz seit jeher inne. „In der Doppelfunktion als Künstler wie auch als Pressesprecher bin ich in erster Linie ja auch Team-Mitglied beim Bautz. Und da gilt es, jederzeit 110 Prozent zu geben“, sagt Prillwitz.

Punkrocker und zugleich Mitarbeiter der Stadtverwaltung zu sein, sei nun kein Widerspruch für ihn. Das gelte ebenfalls für die vier anderen Bandmitglieder, die man im Alltagsleben ebenso wenig in ihrer Freizeit in einer Punkband vermuten würde. „Das Ganze hängt man natürlich nicht jederzeit hoch. Aber was Punk für jeden individuell eigentlich bedeutet, ist sicherlich eine Frage der Definition. Man kann die Werte des Punkrock auch mit unterschiedlichen Lebensstilen kombinieren, ohne dabei seine Glaubwürdigkeit einzubüßen“, erklärt er. Parolen ihrer Anfangstage wie „No Future“ habe die Punkbewegung nun lange Zeit hinter sich gelassen. Es schließe sich keineswegs aus, laut, politisch und gesellschaftskritisch zu sein, aber ebenso einem Beruf nachzugehen und Familie zu haben. „Wir für unseren Teil können jedenfalls noch jeden Tag in den Spiegel sehen, ohne sich dabei verbiegen zu müssen“, meint Sven Prillwitz.

Kleinstadtchaoten waren der Anfang

Zudem spielt der Kern der Band schon weitaus länger zusammen Punkrock. Schon bevor überhaupt die beruflichen Weichen jedes einzelnen gestellt worden waren. Zwar gibt’s Graupause unter diesem Namen und in der aktuellen Besetzung erst seit 2017, aber die Blaupause der Graupause gründete sich bereits zu Beginn der 2000er-Jahre. Damals unter dem Bandnamen „Kleinstadtchaoten“.

„Die Kleinstadtchaoten bildeten die Basis für die heutige Band. Und tatsächlich trafen wir uns eigentlich auch 2016 wieder im Proberaum, um für ein einmaliges Reunion-Konzert mit einer anderen damalig auch schon aufgelösten Band zu proben“, erzählt er. Aus dem Konzert sei dann nichts geworden, aber der gemeinsame Spaß daran, wieder einmal zusammen im Proberaum zu stehen, habe die Gründung von Graupause bedeutet. 2019 legte die Bergstadtband dann ihren ersten Longplayer namens „Verdammte Stille“ vor. Dessen Nachfolger „Gestern wird super“ erschien im vergangenen Herbst.

„Das Material vom neuen Album haben wir in Lüdenscheid noch nicht gespielt, daher können sich die Bautz-Besucher darauf freuen, dass es eine Setlist mit alten und beliebten Songs sowie den ganzen neuen Stücken geben wird“, verspricht Prillwitz.