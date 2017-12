Berufsschüler lernen Graffiti-Kunst

+ © Thomé Farblich umgestaltet wurde der Eingangsbereich der Turnhalle. © Thomé

Lüdenscheid - Maler, die mit Farbe arbeiten, sind nichts Ungewöhnliches, und doch waren die angehenden Malergesellen in den vergangenen Monaten auf fremdem Terrain unterwegs: Im Rahmen des vom Land NRW finanzierten Kultur- und Schule-Programms ist der Graffiti-Künstler Yves Thomé in diesem Schuljahr einmal in der Woche am Berufskolleg für Technik am Raithelplatz aktiv und bringt der Oberstufenklasse BMA 51 die künstlerische Seite der sonst im Berufsalltag eher lästigen Schmierereien nahe.