Parkpalette gesperrt: Graf-Engelbert-Fest am Wochenende in der Oberstadt

Die Schilder an der Parkpalette kündigten die Sperrung zwar erst ab Donnerstag an, aufgrund der aufwendigen Vorarbeiten für die Reitershow war sie allerdings schon am Mittwoch gesperrt.

Lüdenscheid - Viele Autofahrer dürften sich am Mittwochmorgen gewundert haben: Entgegen der Beschilderung war die Parkpalette Turmstraße bereits Mittwoch und nicht erst Donnerstag für Autos gesperrt. Grund waren die aufwendigen Vorarbeiten für das 7. Graf-Engelbert-Fest.

Das Fest wird in diesem Jahr anlässlich des 750. Stadtjubiläums erstmalig an zwei Tagen stattfinden (wir berichteten). Mittelalterlich wird es am Samstag, von 15 bis 23 Uhr, und Sonntag, von 12 bis 18 Uhr, in der Oberstadt:

Auf zwei Bühnen, dem oberen Parkdeck Turmstraße, rund um die Erlöserkirche, in der oberen Wilhelmstraße und in den Altstadtgassen bietet der Altstadt-Verein als Veranstalter den Besuchern jede Menge Programm und einige Neuheiten.

Denn erstmals werden „Heimdalls Erben“ ihre Reiter- und Feuershow auf der Parkpalette präsentieren und auf der Hauptbühne auf dem Graf-Engelbert-Platz spielen die Bands Rapalje, Amulett und Formatio Kupfergold. Auf der Kleinbühne auf der Ringmauerstraße (gegenüber Musikhaus Auth) gibt es „Musik der Spielleut“.

Doch auch fernab der Bühnen ist am Wochenende reichlich was los: „Das Gauklerpack begeistert mit Spaß, Musik und Jonglage vor der Hauptbühne, zwischendurch treibt Gaukler Jeremias in den Gassen seinen Schabernack. Die Wachmannschaft Die Castellani patrouilliert selbstverständlich wieder in den Gassen und wird in der Altstadt für Recht und Ordnung sorgen“, schreiben die Veranstalter.

Außerdem werden die Fahnenschwenker des 1. FSG Lüdenscheid 1963 mit dabei sein und allerlei Wissenswertes über Greifvögel sowie eine Greifvogelschau gibt es in der oberen Wilhelmstraße an der Kirchwiese vom Team Naturerlebnis Greifvogel. Auch die Gedenkzellen und Erlöserkirche haben Sonntag ihre Türen geöffnet.

Waren werden wieder angeboten und Handwerkskünste präsentiert. Die Gastronomen aus der Oberstadt sorgen zudem für Speisen und Getränke. Der Eintritt zum Graf-Engelbert-Fest ist an beiden Tagen frei; der Besuch in einem mittelalterlichen Gewand werde gern gesehen, schreiben die Veranstalter weiter.

Das ganze Programm und weitere Infos gibt es im Internet unter www.altstadt-luedenscheid.info.