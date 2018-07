Graf-Engelbert-Fest: Parkpalette schon ab jetzt gesperrt

Lüdenscheid - Die Parkpalette ist ab sofort gesperrt. Der Grund ist das Graf-Engelbert-Fest am Wochenende.

Anlässlich des 750. Stadtjubiläums in diesem Jahr wird das 7. Graf-Engelbert an diesem Wochenende, 28. und 29. Juli, erstmals an zwei Tagen stattfinden. Auf der Parkpalette Turmstraße werden „Heimdalls Erben“ mit ihrer Rittershow und Pferden ihr Zeltlager aufschlagen.

Deshalb werden die Parkpalette sowie der innere Ring bis Dienstag für Autos gesperrt. Alternativ können Besucher am Wochenende kostenlos auf dem Schützenplatz Loh parken, auch Innenstadtparkhäuser öffnen eigens.