100 Grad Celsius - Saunadorf verspricht Saunagängern Abkühlung bei Hitze

„Die Hitze draußen macht einem dann nicht mehr so viel aus“, gibt Saunameister Carsten Hempler aus dem Saunadorf die Erklärung. „Man ist dann daran gewöhnt.“ Auch die Besucher hätten ihm dies bestätigt: „Wenn man aus der Sauna kommt, ist es draußen total angenehm.“

Es sind vor allem die Stammgäste, die bei der großen Hitze ins Saunadorf kommen. Nach den Gründen gefragt, holt der Saunameister weit aus. Für die meisten sei die Geselligkeit der Grund, bei jedem Wetter – egal ob Regen, Schnee oder Sonne – an den lieb gewonnen Saunagängen festzuhalten. Von kleinen Grüppchen, die sich regelmäßig treffen, familiärer Atmosphäre, Entspannung und Wohlbefinden ist die Rede.

„Viele sagen: Ein Tag hier ist wie ein Tag Urlaub.“ Unter der Woche sind es derzeit eher die älteren Saunagänger, die trotz der Hitze ihren Saunatag nicht ausfallen lassen. „Die Jüngeren kommen am Wochenende und liegen dann überwiegend in der Sonne“, hat Carsten Hempler, der zu den drei Saunameistern der 12.000 Quadratmeter großen Anlage gehört, festgestellt.

Der Gesundheitsfaktor, nicht zuletzt die Stärkung des Immunsystems, ist für ihn selbst ein Grund, auch im Sommer an der Sauna festzuhalten. „Nicht nur im Winter, auch im Sommer sollte man etwas für sein Immunsystem tun. Es sollte kontinuierlich sein.“

Zwei, die von Anfang an zu den Stammgästen des Hauses gehören, sind die Lüdenscheider Hans Cohnen und Sigi Keller, die ein kleines Grüppchen – wie oben beschrieben – bilden. „Es tut einfach gut“, sagt Hans Cohnen. „Wenn ich nach Hause komme, ist es einfach schön und ich fühle mich richtig wohl.“ 14-tägig besucht der Bergstädter das Saunadorf. „Bei der Hitze ist nur der Pool draußen zu warm.“

Um zu regenerieren und das Immunsystem zu stärken, ist Sigi Keller Stammgast im Saunadorf. „Das ist eine ganz andere Wärme“, meint er. Mit der Hitze draußen sei die Hitze in der Sauna nicht zu vergleichen. „Ich mache das seit über 40 Jahren und es tut sehr gut.“

Bevor es das Saunadorf gab, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert, war der Lüdenscheider regelmäßig im Freibad und im Wellenbad zu Gast. „Es ist ideal hier. Man kann gar nicht alles nutzen an einem Tag“, schwärmt er.

Eine Dortmunderin, die einmal pro Woche nach Lüdenscheid ins Saunadorf kommt, pflichtet ihm bei: „Das ist die schönste Sauna, die ich kenne.“ Wie eine große Familie empfinden zwei Saunagängerinnen aus Halver und Hagen, die sich im Saunadorf kennengelernt haben und nun regelmäßig ihren Saunatag gemeinsam miteinander verbringen, die Gemeinschaft vor Ort. „Das ist hier nicht anonym. Man fühlt sich gut – wie in einer Familie.“

+ Zählen von Anfang an zu den Stammgästen im Saunadorf: Hans Cohnen (rechts) und Sigi Keller. © Jakob Salzmann

Auch für die Einrichtung – speziell für die Ruhezone und die Kaminlounge – und die Einbettung der Anlage in die Natur finden sie lobende Worte. „Kennen Sie eine Anlage, die landschaftlich so schön gelegen ist?“ Einmal pro Woche genießen die beiden Freundinnen ihren Wohlfühltag in der Sauna – und lassen sich dabei auch von der großen Hitze nicht beirren.