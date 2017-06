Ein Grabstein für Noah

Lüdenscheid - " ""„Unser kleiner Engel Noah Milan Kremer ist nach kurzer schwerer Krankheit von uns gegangen“ und „es tut so weh. Nichts ist mehr so, wie es war.“ Mit diesen Worten haben die Eltern Sarah und Richard Kremer in ihrer Anzeige, die am 8. Juni in den LN erschien, Abschied genommen von ihrem Kind, das nur fünf Monate und drei Wochen auf der Welt war.

In dieser Zeit erlebten die beiden 21-Jährigen Glück, Sorgen, Angst, Hoffen und Bangen. „Es ging bergauf und bergab, und dann ist alles aus den Bahnen gelaufen. Noah hatte schließlich keine Chanche, doch noch zu überleben. Die Krankheit war unheilbar“, sagen sie. Die Trauer um den Tod ihres ersten Kindes sitzt tief, auch bei Oma Bettina Schütt und allen Verwandten: „Es ist einfach nur schrecklich, einfach unfassbar“, sagt sie und wischt sich die Tränen aus den Augen.

Wie sich herausstellte, hatte der kleine Noah Mitochondriopathie, eine unheilbare Stoffwechselstörung, die nur eines von 5000 Kindern trifft. Erste Anzeichen waren Unruhe, Zittern und Schlaflosigkeit. Zunächst wurde die Krankheit als solche nicht erkannt. „Aber je wacher er war, um so größere Schmerzen hatte er, besonders Muskelschmerzen, wie sich herausstellte“, erzählt Sarah. „Immer häufiger hatte er starke Krampfungen, die zunächst mit vielen Medikamenten behandelt wurden.“

Am 6. Mai wurde Noah ins Klinikum Lüdenscheid gebracht und behandelt, zehn Tage später in eine Spezialklinik nach Düsseldorf. „Erst ging es etwas besser und er war munterer. Doch sein Gehirn war schon sehr stark geschädigt, und am 1. Juni ist er dann doch sehr plötzlich gestorben.“

Dankbar sind Sarah und Richard Kremer für die Unterstützung von Pastor Ferkinghoff und Bestatter Gläser, die sie in ihrer Trauer und auf dem letzten Weg von Noah begleiteten. „Wir mussten für die Trauerfeier nichts bezahlen und konnten den kleinen Sarg selbst gestalten mit Sternen und einem Mond sowie Unterschriften. Bei der Beerdigung haben wir Luftballons mit Wünschen für ihn dran zu ihm in den Himmel steigen lassen.“ Noah Milan wurde am 9. Juni auf dem katholischen Friedhof am Wehberg beigesetzt.

„Wir würden ihm gern einen Grabstein holen“, wünschen sich Sarah und Richard, „als Erinnerung an dem Ort, wo wir ihn immer besuchen können.“ Aber dafür reicht das Geld nicht. Richard verlor in den schweren vergangenen Monaten seine Stelle bei einer Leiharbeitsfirma und ist arbeitslos. Sarah arbeitet als Kassiererin in einem Drogeriemarkt. Der Verein Glücksbringer, die Inititative der Lüdenscheider Nachrichten, der in Not geratene Lüdenscheider, besonders Familien, unterstützt, möchte der Wunsch der Eltern gern erfüllen.

Wer sich daran beteiligen möchte, kann auf das Glücksbringer-Konto IBAN: DE20 45850005 0000 120303 , Stichwort „Noah“ eine Spende überweisen.