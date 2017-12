Heavens Gate singt im Kulturhaus

Lüdenscheid - Eines verspricht Christiane Langs-Blöink, Chorleiterin von Heavens Gate, schon jetzt: „Es wird nicht weihnachtlich!“ Am Samstag, 27. Januar, gibt Heavens Gate gemeinsam mit dem Landespolizeiorchester im Kulturhaus ein Konzert. Karten gibt es ab sofort im Ticketshop der LN.

Bereits im Dezember 2013 haben beide Klangkörper ein gemeinsames Konzert in Lüdenscheid veranstaltet. Schon damals wurde der Wunsch nach einer Neuauflage laut. So freuen sich die beiden Musikensembles nun auf ein musikalisches Wiedersehen auf der Bühne im großen Saal.

Das Konzert wird als Benefizkonzert veranstaltet zugunsten des Fördervereins des Märkischen Kinderschutzzentrums und unter der Schirmherrschaft von Landrat Thomas Gemke. „Das Landespolizeiorchester kommt in klassisch-sinfonischer Besetzung“, macht Langs-Blöink Appetit auf den Abend. Man mache aber auch „gemeinsame Sache“ mit den Musikern: „Wir haben in einem Workshop mit Hajo Gäbler neue Songs erarbeitet. Zwei davon hat Gäbler für Blasorchester umarrangiert.“ Dazu zählt das titelgebende „Dwell in your House“.

Das Landespolizeiorchester NRW wird unter der Leitung von Scott Lawton in der sinfonischen Besetzung auftreten und mit Musikstücken aus seiner breiten Palette von anspruchsvoller und populärer Klassik aufwarten. Das Publikum kann sich auf eine Auswahl von Werken freuen, die dem eigenen Archiv von mehr als 4000 Werken entstammen.

Karten für das rund dreistündige Konzert kosten 15 Euro, ermäßigt zehn Euro plus zehn Prozent Vorverkaufsgebühr. Zu haben sind sie im Ticketshop der LN an der Schillerstraße sowie in den dem MZV angeschlossenen Geschäftsstellen, in der Buchhandlung Plettendorf sowie im Reisebüro Kattwinkel in Lüdenscheid und Halver. An der Abendkasse gilt ein höherer Preis.